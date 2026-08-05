رمان «خاک سرد است» شنیدنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب صوتی «خاک سرد است» نوشته فیاض زاهد با روایت خود نویسنده، به همت نشر وزن دنیا تولید شده است و هم اکنون در فیدیبو در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.



رمان «خاک سرد است» نخستین بار در زمستان ۱۴۰۰ توسط نشر ثالث منتشر شد و اکنون، پس از گذشت چند سال، نسخه صوتی آن در تابستان ۱۴۰۵ توسط نشر وزن دنیا منتشر شده است.



«خاک سرد است» روایتی از تلاش دو نسل برای زندگی و مبارزه است؛ روایتی که در مرز میان خیال و واقعیت شکل می‌گیرد و به آرزوی ساختن جهانی بهتر، هزینه‌های مبارزه، فداکاری و معنای حقیقت می‌پردازد.



این رمان با طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره نسبت خوبی و بدی، حقیقت و آرمان، مخاطب را به تأمل درباره ارزش آنچه انسان برای رسیدن به آن مبارزه می‌کند، دعوت می‌کند.



این اثر تلفیقی از واقعیت و تخیل است و با محوریت شخصیت‌هایی همچون سیامک اخترکاویان و اژدر، بخشی از تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه خطه گیلان، را روایت می‌کند. رمان با تکیه بر خاطرات زیسته نویسنده و نگاهی خیال‌پردازانه، تصویری از فراز و فرود نسل‌هایی ارائه می‌دهد که برای ساختن آینده‌ای متفاوت تلاش کرده‌اند.



نسخه صوتی «خاک سرد است» با روایت فیاض زاهد، به‌صورت اختصاصی در فیدیبو منتشر شده است.



علاقه‌مندان می‌توانند از طریق وب‌سایت یا اپلیکیشن فیدیبو به آدرس (fidb.ir/9kx)، این اثر را بشنوند.