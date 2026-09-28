مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه: مدیریت مصرف گاز مسئولیتی ملی و اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله سلیمی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با قدردانی از تلاش خبرنگاران اظهار کرد: رسانهها نقش مهمی در آگاهیبخشی، مطالبهگری و انعکاس دغدغههای مردم بر عهده دارند و باید این نقش را بهعنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود ایفا کنند.
وی با اشاره به جایگاه رسانه در ارتباط میان مردم و دستگاههای خدماترسان افزود: شرکت گاز استان کرمانشاه رسانه را صرفاً وسیلهای برای انتشار اخبار نمیداند، بلکه آن را شریک اجتماعی و پل ارتباطی میان شرکت و مردم تلقی میکند؛ از این رو نقد منصفانه، مطالبهگری سازنده و انتقال مشکلات مردم میتواند به اصلاح و ارتقای عملکرد مجموعه کمک کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به نزدیک شدن فصل سرد سال تصریح کرد: حفظ پایداری شبکه گازرسانی در زمستان بیش از گذشته به همکاری و همراهی همه بخشها نیاز دارد و در این میان نقش مردم، دستگاههای اجرایی و رسانهها در مدیریت مصرف بسیار مهم است.
سلیمی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف گاز تنها یک توصیه نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی است و رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی دقیق و فرهنگسازی، در کاهش هدررفت انرژی و اصلاح الگوی مصرف در جامعه نقش مؤثری داشته باشند.
وی ادامه داد: همکاران شرکت گاز در بخشهای امدادی، فنی و بهرهبرداری بهصورت شبانهروزی برای استمرار جریان گاز و خدمترسانی به مردم تلاش میکنند و انعکاس این اقدامات و خدمات میتواند موجب آگاهی بیشتر جامعه از تلاشهای انجامشده شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت شفافیت در عملکرد این مجموعه تأکید کرد و گفت: شرکت گاز متعهد است عملکرد خود را صادقانه و شفاف با مردم در میان بگذارد و در همین راستا، تقویت ارتباط با رسانهها و تعامل بیشتر با اصحاب رسانه را در دستور کار دارد.
سلیمی در پایان با قدردانی از خبرنگاران و فعالان رسانهای استان افزود: تجلیل از خبرنگاران در واقع تقدیر از یک حرفه نیست، بلکه ارج نهادن به یک مسئولیت اجتماعی است و از همه اصحاب رسانه که طی سالهای گذشته در انعکاس خدمات شرکت گاز، پیگیری مطالبات مردم و فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه انرژی در کنار این مجموعه بودهاند، صمیمانه قدردانی میکنم.
وی ابراز امیدواری کرد: با همدلی، مصرف مسئولانه و همراهی مردم و دستگاههای اجرایی، زمستان پیشرو با موفقیت پشت سر گذاشته شود و حاصل تعامل بیشتر شرکت گاز و رسانهها، اطلاعرسانی شفافتر، افزایش اعتماد عمومی و ارائه خدمت بهتر به مردم شریف کرمانشاه باشد.
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