به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا عزتزمانی ظهر سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، اظهار کرد: گیلان خطهای است که مجاهدان و عالمان بزرگی را در عرصههای مختلف تربیت کرده و استمرار این مجاهدتها را در دوران مبارزه با طاغوت، دفاع مقدس، دفاع از حرم و دفاع از میهن شاهد بودهایم.
وی با اشاره به نقش جوانان در تحولات اخیر کشور افزود: امروز قدرت ایران به برکت ایمان، باور به توانمندیهای داخلی، اتکا به قدرت الهی، وحدت و سرمایه جوانان شکل گرفته است و مجاهدتهای مردم و نیروهای کشور در عرصههای مختلف، این واقعیت را به نمایش گذاشته است.
معاون فرهنگی و راهبردی امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی همچنین با گرامیداشت یاد شهدا، بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کرد و گفت: ملت ایران در ماههای گذشته نشان داد که توان ایستادگی در برابر دشمن را دارد و با حضور مردم و مجاهدت رزمندگان، مسیر پیش رو ادامه خواهد یافت.
عزتزمانی با اشاره به جایگاه سازمان تبلیغات اسلامی در ساختار فرهنگی کشور تصریح کرد: افتخار سازمان تبلیغات اسلامی، حضور در میدان تبلیغ و خدمتگزاری به فعالان عرصه قرآن و عترت، هیئتها، مساجد و جریانهای مردمی است.
وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی تلاش میکند خود را پیشران همه فعالیتهای تبلیغی نداند، بلکه زمینهای فراهم کند تا هزاران هیئت، مسجد، فعال قرآنی و فرهنگی، خود را در میدان تبلیغ و تبیین صاحب نقش بدانند.
تأکید بر ضرورت تعامل میان مجموعههای فرهنگی
معاون فرهنگی و راهبردی امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نگاه امام خمینی(ره) به نقش مردم در عرصه تبلیغ گفت: از همان سالهای نخست، بر این موضوع تأکید شده بود که تبلیغ دین نباید محدود به یک مجموعه اداری باشد و آحاد مردم باید در این عرصه نقش داشته باشند.
وی افزود: سازمان باید تلاش کند زوائد را از خود کنار بزند و مسیر را برای حضور هر فرد و مجموعهای که میتواند قدمی در راه تبلیغ و تبیین بردارد، باز کند؛ باید از اسمها و عنوانها عبور کنیم و میدان تبلیغ را برای حضور گستردهتر مردم فراهم کنیم.
عزتزمانی با تأکید بر ضرورت تعامل میان مجموعههای فرهنگی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی خود را در کنار نمایندگان ولیفقیه، فعالان فرهنگی و سایر مؤثران عرصه تبیین میداند و در تعامل با دولتها نیز ضمن حفظ مرزها و استقلال مأموریتی خود، همکاری و همراهی را دنبال میکند.
وی اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی در عین پذیرش نقد، گفتگو، پیشنهاد و بیان مسائل، حق خود میداند متناسب با مأموریتهایش درباره مسیر فعالیت های تبلیغی تصمیمگیری کند و انتظار دارد استقلال این مجموعه و جایگاه آن به عنوان یکی از متولیان عرصه تبلیغ و تبیین به رسمیت شناخته شود.
حجت الاسلام عزت زمانی در تجلیل از رهاورد قرآنی آلاء با تقدیر از خدمات حجت الاسلام نجفی گفت: وی خادمی مجاهد بود که در دوران مسئولیت خود پایه گذار حرکت های موفق و ماندگاری شد.
معاون فرهنگی و راهبردی امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از فعالان و دغدغهمندان فرهنگی تصریح کرد: انتقاد و بیان مسائل برای ما محترم است و از همه بزرگانی که با دغدغهمندی نکات و مسائل را مطرح میکنند، تشکر میکنیم؛ مسیر پیش رو نیازمند همدلی، گفتوگو و همکاری همه نیروهای مؤثر است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و انقلابی گیلان گفت: این استان از خاستگاههای فرهنگ جهاد و مجاهدت است و وظیفه ما این است که این فرهنگ را با روایت صحیح و فعالیت مؤثر فرهنگی به جامعه و جهان معرفی کنیم.
عزتزمانی در پایان تأکید کرد: مسیر پیش رو مسیری پرفرازونشیب و سنگین است و همه افرادی که ظرفیت و توانایی دارند باید در این میدان حضور پیدا کنند و در عرصه تبلیغ و تبیین به ایفای نقش بپردازند.
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