احمدی تنها غایب استقلال مقابل فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته چهارم بیستوششمین دوره رقابتهای لیگ برتر در حالی برابر فولاد خوزستان قرار خواهد گرفت که به جز مهران احمدی سایر بازیکنان این تیم مشکلی برای همراهی آبیپوشان ندارند. دیدار فولاد و استقلال روز جمعه ۶ شهریور از ساعت ۲۱ در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار میشود.
مهران احمدی که پیش از آغاز فصل دچار مصدومیت شده بود، همچنان شرایط لازم برای حضور در ترکیب استقلال را پیدا نکرده و به همین دلیل یکی از غایبان آبیپوشان در دیدار هفته چهارم خواهد بود. این هافبک در حال پشت سر گذاشتن دوران درمان و آمادهسازی خود است و کادر فنی استقلال نیز نمیخواهد برای بازگشت او ریسک کند.
در مقابل سایر بازیکنان استقلال از نظر جسمانی مشکلی برای حضور در تمرینات و همراهی تیم در دیدار برابر فولاد ندارند و سهراب بختیاریزاده میتواند با دست بازتری ترکیب تیمش را برای این مسابقه انتخاب کند.
استقلال در سه هفته ابتدایی لیگ برتر عملکردی ایدهآل داشته و با کسب سه پیروزی متوالی و ۹ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته است. آبیپوشان پس از پیروزی برابر مس شهربابک، فجر سپاسی و سپاهان، حالا در چهارمین مسابقه فصل باید در اهواز به مصاف فولاد بروند؛ تیمی که پس از سه هفته با پنج امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد.
دیدار فولاد خوزستان و استقلال از ساعت ۲۱ روز جمعه ۶ شهریور در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار خواهد شد و آبیپوشان تلاش میکنند با کسب چهارمین پیروزی متوالی، صدرنشینی خود را پیش از ورود به هفتههای حساس فصل حفظ کنند.
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