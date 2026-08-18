تولید ماده اولیه داروی ایرانی درمان «فیبروز کبدی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، شرکت تحقیق و توسعه زیست‌ویرایش از دو سال گذشته با تمرکز بر توسعه و تولید مواد اولیه دارویی راه اندازی شد. محققان این شرکت به تازگی مراحل تحقیق و توسعه داروی ایرانی درمان فیبروز کبدی با نام «رزمتیروم» را به پایان رساندند.

بر اساس اعلام پژوهشگرانِ این شرکت، تولید صنعتی «رزمتیروم» پس از دریافت مجوزهای لازم و نهایی شدن قراردادهای تولید بزودی داخل کشور انجام خواهد پذیرفت.

مواد اولیه این دارو از ترکیبات پایه پتروشیمی تولید می‌شوند و فرآیند ساخت آن‌ها شامل حدود ۹ مرحله سنتز شیمیایی است که تمامی مراحل آن توسط متخصصان داخلی شرکت «زیست ویرایش» انجام می‌شود.

این محصول با حمایت و سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان به مرحله تولید رسیده و به تازگی مجوزهای تایید آن از سوی وزارت بهداشت اخذ شده است.

پیش‌بینی می‌شود مجوز تولید این ماده اولیه تا پایان سال اخذ شود.