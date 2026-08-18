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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

گامی تازه در خودکفایی دارویی؛

تولید ماده اولیه داروی ایرانی درمان «فیبروز کبدی»

تولید ماده اولیه داروی ایرانی درمان «فیبروز کبدی»

دانش علمی چرخه کامل سنتز ماده اولیه داروی درمان «فیبروز کبدی» با حمایت موسسه دانش بنیان برکت توسط یک شرکت دانش بنیان بومی سازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، شرکت تحقیق و توسعه زیست‌ویرایش از دو سال گذشته با تمرکز بر توسعه و تولید مواد اولیه دارویی راه اندازی شد. محققان این شرکت به تازگی مراحل تحقیق و توسعه داروی ایرانی درمان فیبروز کبدی با نام «رزمتیروم» را به پایان رساندند.

بر اساس اعلام پژوهشگرانِ این شرکت، تولید صنعتی «رزمتیروم» پس از دریافت مجوزهای لازم و نهایی شدن قراردادهای تولید بزودی داخل کشور انجام خواهد پذیرفت.

مواد اولیه این دارو از ترکیبات پایه پتروشیمی تولید می‌شوند و فرآیند ساخت آن‌ها شامل حدود ۹ مرحله سنتز شیمیایی است که تمامی مراحل آن توسط متخصصان داخلی شرکت «زیست ویرایش» انجام می‌شود.

این محصول با حمایت و سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان به مرحله تولید رسیده و به تازگی مجوزهای تایید آن از سوی وزارت بهداشت اخذ شده است.

پیش‌بینی می‌شود مجوز تولید این ماده اولیه تا پایان سال اخذ شود.

کد مطلب 6920295
مهتاب چابوک

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