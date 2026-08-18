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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

موضع گیری هادی العامری درباره پرونده انحصار سلاح در دست دولت عراق

موضع گیری هادی العامری درباره پرونده انحصار سلاح در دست دولت عراق

دبیر کل سازمان بدر عراق به موضع گیری درباره انحصار سلاح در دست دولت عراق پرداخت و از همه طرفها خواست که زبان اعتدال و آرامش را در پیش گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر درخصوص پرونده انحصار سلاح در دست حکومت، خواستار پیروی همه طرف‌ها از زبان اعتدال و آرامش و جلوگیری از تشدید تنش در مواضع شد.

دبیرکل سازمان بدر خواستار روی آوردن به اصل ترجیح منافع ملی شد و تاکید کرد که به حسن نیت و تدبیر و اهتمام قطعی به تضمین بعد ملی انحصار سلاح از سوی علی الزیدی نخست وزیر عراق و نیروهای مقاومت اطمینان راسخ دارد.

او نسبت به عواقب اقدامات شتاب زده و بررسی نشده یا تحریک آمیز هشدار داد و ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها از لحن تنش زا و غیر قابل توجیه در برخی بیانیه‌ها و اظهارات و فعالیت‌های رسانه‌ای خودداری کنند و از برداشت نادرست وضعیت و ضعف دقت در محاسبات بپرهیزند.

العامری همچنین از همه درخصوص پرونده انحصار سلاح خواستار تعامل با روحیه مسئولیت پذیری ملی و ندادن بهانه به طرف‌های خارجی شد که به دنبال ایجاد بهانه برای اعمال سلطه و اصرار برای مصادره تصمیم امنیتی، سیاسی و اقتصادی عراق هستند.

دبیرکل سازمان بدر تاکید کرد: پرونده انحصار سلاح کاملا ملی و مربوط به عراق است و هرگونه تصمیم در این خصوص تنها باید از سوی عراق اتخاذ شود چرا که عراقی‌ها می‌توانند این پرونده را با کارآمدی بالا و احساس مسئولیت مدیریت کنند.

او تاکید کرد که سلاح (هر سلاحی) مشروعیت خود را از سطح کارآمدی برای منافع ملی کسب می‌کند که عامل ملی گرایی به صورت اجماع و نه با تفرقه آن را تعیین می‌کند و باید در راستای تقویت امنیت عراق مبتنی بر حاکمیت کامل و استقلال در تصمیم گیری و وحدت موضع باشد.

کد مطلب 6920337

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