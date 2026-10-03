به گزارش خبرگزاری مهر، آیین صلح و سازش میان دو تیره از طوایف شهرستان دورود پس از حدود پنج سال نزاع و اختلاف، با وساطت بزرگان، ریش‌سفیدان، معتمدین و صلح‌یاران و حمایت مسئولان قضایی، نظامی و انتظامی این شهرستان برگزار شد و طرفین برادری و سازش پایدار را جایگزین خصومت‌های گذشته کردند.

گذشت اولیای دم از حق قصاص

آیین صلح و سازش با حضور عمران علی‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری لرستان، مسئولان قضایی، اعضای شورای تأمین، بزرگان ایلات، سادات، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران شهرستان دورود برگزار شد.

در این مراسم، خانواده متوفی با گذشت از حق قانونی و شرعی خود، زمینه پایان اختلافات و آغاز دوباره روابط دوستانه میان طرفین را فراهم کردند.

علی‌محمدی در این آیین ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند اولیای دم، به جایگاه صلح و اصلاح ذات‌البین در دین مبین اسلام اشاره کرد و گفت: خداوند در آیه ۳۰ سوره شوری بر پاداش اصلاح و بخشش تأکید کرده است و صلح و سازش میان دو خانواده یا دو طایفه از فضیلت‌های ارزشمند به شمار می‌رود.

گذشت؛ سنتی ماندگار برای نسل‌های آینده

رئیس‌کل دادگستری لرستان خطاب به خانواده‌ای که از حق قصاص خود گذشتند، اظهار داشت: شما با این تصمیم بزرگ از حق مسلم و قانونی خود صرف‌نظر کردید و با اقتدا به سیره امیرالمؤمنین(ع)، نام نیکی از خود در تاریخ این دیار به یادگار گذاشتید.

وی افزود: این گذشت تنها یک اقدام اخلاقی نیست، بلکه سنتی ماندگار است که می‌تواند زمینه‌ساز خیر و برکت برای خانواده و نسل‌های آینده باشد.

خشم کنترل‌نشده؛ زمینه‌ساز حوادث تلخ

علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به پیامدهای خشم و خشونت، بر ضرورت مدیریت هیجانات و کنترل رفتار در زمان بروز اختلافات تأکید کرد.

وی اظهار داشت: عصبانیت می‌تواند به یک واکنش لحظه‌ای تبدیل شود که پیامدهای آن تا سال‌ها باقی بماند و غم‌هایی ماندگار و جبران‌ناپذیر ایجاد کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: جوانان باید بیاموزند که در شرایط بحرانی و هنگام بروز اختلافات، بر خود مسلط باشند و از تصمیم‌های عجولانه‌ای که ممکن است به حوادث تلخ منجر شود، پرهیز کنند.

تأکید بر کنار گذاشتن حمل سلاح در مراسم‌ها

وی همچنین حمل سلاح گرم و سرد در مراسم‌های شادی و عزا را از جمله چالش‌های جدی دانست و افزود: حمل سلاح در مراسم‌ها نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه می‌تواند امنیت عمومی را تهدید کرده و زمینه‌ساز حوادث ناگوار شود.

علی‌محمدی تأکید کرد: این سنت‌های نادرست باید کنار گذاشته شوند تا جامعه‌ای امن‌تر و به دور از حوادث تلخ شکل بگیرد.

قدردانی از صلح‌یاران و ریش‌سفیدان دورود

رئیس‌کل دادگستری لرستان در پایان با قدردانی از تلاش‌های صلح‌یاران، بزرگان ایلات، ریش‌سفیدان و معتمدین شهرستان دورود برای پایان دادن به این اختلاف، خاطرنشان کرد: از همه افرادی که در این مسیر برای برقراری صلح تلاش کردند و آبروی خود را برای رسیدن به این نتیجه خیر به میدان آوردند، قدردانی می‌کنم.

وی گفت: از این پس انتظار می‌رود هرگونه تلخی و فاصله میان طرفین به برادری و رفاقتی پایدار تبدیل شود.

پایان نزاع پنج‌ساله میان دو تیره

این صلح و سازش مربوط به یک نزاع ریشه‌دار میان دو تیره از طوایف شهرستان دورود بود که در سال‌های گذشته به بروز خسارات مالی و صدمات بدنی متعدد میان خانواده‌ها منجر شده بود.

پس از گذشت حدود پنج سال از این واقعه، با تلاش و میانجی‌گری بزرگان، ریش‌سفیدان و معتمدین طایفه و با حمایت و نظارت مسئولان قضایی، نظامی و انتظامی شهرستان دورود، کدورت‌ها پایان یافت.

در نهایت، طرفین با تجدید میثاق برادری و با گذشت و سازش، بر پایان خصومت‌های گذشته و تداوم روابط دوستانه و مسالمت‌آمیز تأکید کردند.