آغاز اردوی تیم ملی بدمینتون بانوان برای حضور در تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی آمادهسازی تیم ملی بدمینتون بانوان برای حضور در رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه از امروز ۲۷ مرداد در محل فدراسیون بدمینتون آغاز شد.
این اردو تا ۳۱ مرداد ادامه خواهد داشت و ملیپوشان در این مدت زیر نظر فریبا جلالیان مدیر تیمهای ملی و ثریا آقایی مربی تیم ملی جوانان تمرینات آمادهسازی خود را دنبال میکنند.
فردوس فروغی از تهران، آیسان زارعی و زهرا امنی از آذربایجان شرقی، هانا ملاکریمی و ترمه حسینی از مازندران و آیسان شوریده از زنجان ۶ بازیکن حاضر در این اردو هستند.
تیم ملی بدمینتون بانوان ایران پس از پایان این مرحله از آمادهسازی راهی رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه خواهد شد. مسابقاتی که از پنجم تا دوازدهم شهریور به میزبانی تاجیکستان برگزار میشود.
ملیپوشان بانوان در این رقابتها برابر حریفان منطقه آسیای میانه به میدان خواهند رفت و برای کسب نتایج بهتر در این رویداد به رقابت خواهند پرداخت.
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