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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

نماینده بدمینتون ایران به جدول اصلی چلنج پتروناس مالزی راه یافت

نماینده بدمینتون ایران به جدول اصلی چلنج پتروناس مالزی راه یافت

نیما رستم‌پور با شکست نماینده مالزی در مرحله انتخابی جواز حضور در جدول اصلی رقابت‌های چلنج بین‌المللی پتروناس مالزی را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های بدمینتون چلنج بین‌المللی پتروناس مالزی نیما رستم‌پور با برتری مقابل نماینده میزبان به جدول اصلی این مسابقات راه یافت.

رستم‌پور در مرحله انتخابی با عملکردی برتر موفق شد حریف مالزیایی خود را در دو گیم و با نتایج ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۸ شکست دهد و راهی جدول اصلی رقابت‌ها شود.

نماینده ایران در ادامه این مسابقات عصر امروز به مصاف حریفی از ویتنام خواهد رفت.

همچنین پریا اسکندری دیگر نماینده ایران در رقابت‌های پتروناس مالزی مقابل حریف هندی خود قرار گرفت و با نتایج ۲۱ بر ۴ و ۲۱ بر ۷ شکست خورد و از ادامه رقابت‌ها بازماند.

کد مطلب 6913892
فریبا جلیل خانی

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