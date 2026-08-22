به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوروزی با بازدید از اردوی تیم ملی بدمینتون در جریان روند آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در رقابتهای پیشرو قرار گرفت.
نوروزی در این دیدار با قدردانی از محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون، از تلاشها و خدمات وی در سالهای فعالیت در این رشته تقدیر کرد و اظهار داشت: بدمینتون از رشتههایی است که با تلاش مجموعه مدیریتی، کادر فنی و ورزشکاران مسیر توسعه و پیشرفت خود را طی کرده است و اقدامات انجامشده در این سالها شایسته قدردانی است.
نایبرئیس کمیته ملی المپیک همچنین ضمن تبریک به ثریا آقایی بابت کسب افتخار و انتخاب به عنوان عضو IOC این موفقیت را دستاوردی ارزشمند برای ورزش ایران و رشته بدمینتون دانست.
وی همچنین از زحمات فریبا مددی نایبرئیس فدراسیون بدمینتون در راستای توسعه بدمینتون بانوان قدردانی کرد و افزود: حضور در اردوی تیم ملی بدمینتون فرصتی برای آشنایی نزدیکتر با روند آمادهسازی ملیپوشان و حمایت از مسیر پیشرفت این رشته است.
نوروزی در ادامه با حضور در جمع ملیپوشان گفتوگویی در حوزه پزشکی ورزشی با بازیکنان تیم ملی داشت و توصیهها و راهنماییهای لازم را در خصوص حفظ سلامت و آمادگی ورزشکاران ارائه کرد.
در ادامه این دیدار محمدرضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون ضمن قدردانی از حضور نایبرئیس کمیته ملی المپیک در اردوی تیم ملی، اظهار داشت: حضور شما در جمع ملیپوشان برای ما باعث افتخار و دلگرمی است و از اینکه در این مقطع در کنار ورزشکاران حضور پیدا کردید، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به رقابتهای پیشروی ملیپوشان، گزارشی از روند آمادهسازی تیمهای ملی و میزان آمادگی ورزشکاران ارائه کرد و گفت: فدراسیون بدمینتون با برنامهریزی و حمایت لازم تلاش کرده است ملیپوشان با بهترین شرایط ممکن در رقابتهای پیشرو حضور پیدا کنند.
پوریا همچنین با اشاره به برگزاری رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه از ۵ تا ۱۲ شهریورماه در تاجیکستان، اظهار داشت: این رقابتها از پنجم تا دوازدهم شهریورماه در تاجیکستان برگزار خواهد شد و بنده نیز به منظور حضور در جلسات هیئترئیسه بدمینتون آسیا، در این رقابتها حضور خواهم داشت. امیدوارم ملیپوشان کشورمان با آمادگی مناسب در این مسابقات شرکت کرده و نتایج شایستهای کسب کنند.
فریبا مددی نایبرئیس فدراسیون بدمینتون نیز ضمن تشکر و قدردانی از حضور نایبرئیس کمیته ملی المپیک در اردوی تیم ملی، اظهار داشت: تمام برنامهریزیها و اردوهای آمادهسازی با هدف حضور قدرتمند بازیکنان در رقابتهای قهرمانی منطقه آسیای میانه انجام شده است و تلاش کردهایم ملیپوشان از شرایط مناسب برای حضور در این رقابتها برخوردار باشند.
در ادامه ثریا آقایی ضمن قدردانی از حضور غلامرضا نوروزی در اردوی تیم ملی، درباره شرایط ملیپوشان گفت: ورزشکاران در این اردو از آمادگی مناسبی برخوردار هستند و با توجه به نتایج و مدالهایی که بدمینتون ایران در سالهای گذشته در رقابتهای منطقه آسیای میانه کسب کرده است، امیدواریم امسال نیز با کسب مدالهای خوشرنگ، نماینده شایستهای برای کشورمان باشیم.
همچنین مرتضی مداحی، پیشکسوت بدمینتون، با اشاره به اهمیت حضور پیشکسوتان در کنار نسل جدید ورزشکاران، حضور نایبرئیس کمیته ملی المپیک در جمع ملیپوشان را اقدامی ارزشمند دانست و اظهار داشت: «این دیدار فرصت ارزشمندی برای بازیکنان تیم ملی است تا از تجربیات و راهنماییهای تخصصی در حوزه پزشکی ورزشی بهرهمند شوند.»
در پایان این دیدار، غلامرضا نوروزی با آرزوی موفقیت برای ملیپوشان بدمینتون، بر اهمیت توجه به سلامت ورزشکاران در کنار آمادگی فنی و جسمانی تأکید کرد.
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