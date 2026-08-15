به گزارش خبرنگار مهر، سه نماینده بدمینتون ایران در رقابت‌های اوپن جوانان آذربایجان با پیروزی برابر حریفان خود، به جمع برترین‌های این مسابقات راه یافتند.

در بخش پسران، امیرعلی احمدلو در مرحله یک‌شانزدهم نهایی مقابل نماینده آمریکا به میدان رفت و با برتری ۲۱ بر ۱۲ و ۲۱ بر ۱۹ راهی دور بعد شد. او در مرحله یک‌هشتم نهایی نیز با نتیجه ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۲ از سد نماینده ترکیه گذشت و با صعود به نیمه‌نهایی مدال خود را قطعی کرد.

در بخش دختران آیسان زارعی با برتری برابر نماینده آذربایجان و با نتایج ۲۱ بر ۸ و ۲۱ بر ۷ به جمع هشت بازیکن برتر راه یافت.

همچنین زهرا رباطی با پیروزی مقابل نماینده آذربایجان با نتیجه ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۶ جواز حضور در جمع هشت بازیکن برتر رقابت‌ها را به دست آورد.