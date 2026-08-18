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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

پیشرفت نهضت ملی مسکن قزوین به ۸۲ درصد رسید

پیشرفت نهضت ملی مسکن قزوین به ۸۲ درصد رسید

قزوین- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین گفت: پیشرفت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان قزوین از ۳۲ درصد در ابتدای دولت به ۸۲ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی در سفر به شهرستان آبیک و بازدید از پروژه‌های نهضت ملی مسکن این شهرستان اظهار کرد: روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در آبیک با جدیت دنبال می‌شود و تسریع در تکمیل واحدها و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در اولویت قرار دارد.

وی افزود: پروژه ۴۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن آبیک در دو فاز توسط بنیاد مسکن در حال اجراست که فاز نخست آن به‌طور کامل تکمیل شده و فاز دوم نیز به پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین ادامه داد: فاز سوم این پروژه نیز توسط اداره‌کل راه و شهرسازی در حال اجراست که شامل ۲۴۰ واحد مسکونی است و در مرحله نخست آن، عملیات اجرایی ۱۶۰ واحد در حال انجام است.

حق‌لطفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در کنار ساخت واحدهای مسکونی بیان کرد: عملیات محوطه‌سازی، آماده‌سازی و آسفالت معابر این پروژه‌ها نیز در حال انجام است و تلاش می‌شود بخش‌های باقی‌مانده با سرعت بیشتری تکمیل شود.

وی جابه‌جایی خطوط انتقال آب و پیش‌بینی واحدهای تجاری را از دیگر موضوعات مرتبط با پروژه‌های نهضت ملی مسکن آبیک عنوان کرد و گفت: تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز باید همزمان با پیشرفت عملیات ساخت واحدهای مسکونی دنبال شود.

معاون استاندار قزوین درباره وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در استان نیز گفت: پیشرفت این طرح در قزوین از ۳۲ درصد در ابتدای دولت به ۸۲ درصد رسیده و این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.

حق‌لطفی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، سرعت تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن افزایش یابد و این واحدها هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.

در این بازدید، امیر جعفرزادگان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، صادق فتحی مدیرکل دفتر فنی استانداری و حسینی فرماندار شهرستان آبیک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین را همراهی کردند.

کد مطلب 6920558

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