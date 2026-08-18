پیشرفت نهضت ملی مسکن قزوین به ۸۲ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حقلطفی در سفر به شهرستان آبیک و بازدید از پروژههای نهضت ملی مسکن این شهرستان اظهار کرد: روند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در آبیک با جدیت دنبال میشود و تسریع در تکمیل واحدها و تأمین زیرساختهای مورد نیاز در اولویت قرار دارد.
وی افزود: پروژه ۴۸۰ واحدی نهضت ملی مسکن آبیک در دو فاز توسط بنیاد مسکن در حال اجراست که فاز نخست آن بهطور کامل تکمیل شده و فاز دوم نیز به پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین ادامه داد: فاز سوم این پروژه نیز توسط ادارهکل راه و شهرسازی در حال اجراست که شامل ۲۴۰ واحد مسکونی است و در مرحله نخست آن، عملیات اجرایی ۱۶۰ واحد در حال انجام است.
حقلطفی با اشاره به اقدامات انجامشده در کنار ساخت واحدهای مسکونی بیان کرد: عملیات محوطهسازی، آمادهسازی و آسفالت معابر این پروژهها نیز در حال انجام است و تلاش میشود بخشهای باقیمانده با سرعت بیشتری تکمیل شود.
وی جابهجایی خطوط انتقال آب و پیشبینی واحدهای تجاری را از دیگر موضوعات مرتبط با پروژههای نهضت ملی مسکن آبیک عنوان کرد و گفت: تأمین زیرساختها و خدمات مورد نیاز باید همزمان با پیشرفت عملیات ساخت واحدهای مسکونی دنبال شود.
معاون استاندار قزوین درباره وضعیت اجرای نهضت ملی مسکن در استان نیز گفت: پیشرفت این طرح در قزوین از ۳۲ درصد در ابتدای دولت به ۸۲ درصد رسیده و این میزان بالاتر از میانگین کشوری است.
حقلطفی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم با رفع موانع موجود و تسریع در روند اجرای پروژهها، سرعت تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن افزایش یابد و این واحدها هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
در این بازدید، امیر جعفرزادگان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، صادق فتحی مدیرکل دفتر فنی استانداری و حسینی فرماندار شهرستان آبیک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین را همراهی کردند.
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