ابراهیمی: توجه به مطالبات کارگران از الزامات تحقق امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته کار و کارگر دیواندره با اشاره به نقش کمیسیون کارگری در پیگیری مطالبات جامعه کارگری اظهار کرد: همه مسئولان موظف هستند در راستای صیانت از امنیت شغلی کارگران تلاش کنند.

وی با تأکید بر اجرای دقیق قانون کار افزود: نظارت بر قراردادها باید به‌گونه‌ای باشد که از تعدیل‌های غیرضروری جلوگیری و زمینه تثبیت اشتغال کارگران فراهم شود.

معاون فرماندار دیواندره همچنین ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار را ضروری دانست و گفت: حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع تولید و رصد آسیب‌های اجتماعی جامعه کارگری باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

ابراهیمی توجه به مسائل معیشتی، مسکن و درمان کارگران را از دیگر مطالبات مهم عنوان کرد و خواستار اهتمام کارفرمایان و دستگاه‌های متولی در این زمینه شد.

وی تصریح کرد: امنیت پایدار در شهرستان در گرو امنیت شغلی و رضایتمندی جامعه کارگری است و بی‌توجهی به مطالبات این قشر می‌تواند زمینه‌ساز بروز چالش‌های اجتماعی شود؛ از این‌رو، رویکرد دستگاه‌ها باید پیشگیرانه، حمایتی و مبتنی بر هماهنگی بین‌بخشی باشد.

