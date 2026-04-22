ابراهیمی: توجه به مطالبات کارگران از الزامات تحقق امنیت پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی هفته کار و کارگر دیواندره با اشاره به نقش کمیسیون کارگری در پیگیری مطالبات جامعه کارگری اظهار کرد: همه مسئولان موظف هستند در راستای صیانت از امنیت شغلی کارگران تلاش کنند.
وی با تأکید بر اجرای دقیق قانون کار افزود: نظارت بر قراردادها باید بهگونهای باشد که از تعدیلهای غیرضروری جلوگیری و زمینه تثبیت اشتغال کارگران فراهم شود.
معاون فرماندار دیواندره همچنین ارتقای ایمنی و بهداشت محیط کار را ضروری دانست و گفت: حمایت از واحدهای تولیدی، رفع موانع تولید و رصد آسیبهای اجتماعی جامعه کارگری باید در اولویت دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
ابراهیمی توجه به مسائل معیشتی، مسکن و درمان کارگران را از دیگر مطالبات مهم عنوان کرد و خواستار اهتمام کارفرمایان و دستگاههای متولی در این زمینه شد.
وی تصریح کرد: امنیت پایدار در شهرستان در گرو امنیت شغلی و رضایتمندی جامعه کارگری است و بیتوجهی به مطالبات این قشر میتواند زمینهساز بروز چالشهای اجتماعی شود؛ از اینرو، رویکرد دستگاهها باید پیشگیرانه، حمایتی و مبتنی بر هماهنگی بینبخشی باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیواندره بر ضرورت اجرای دقیق قانون کار، صیانت از امنیت شغلی کارگران و تقویت نظارت بر قراردادها تأکید کرد.
