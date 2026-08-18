به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار برخی گزارشها و تحلیلها درباره آمار تولید و فروش شرکت پارسخودرو، این شرکت ضمن احترام به رسالت رسانهها و ضرورت اطلاعرسانی دقیق، به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از برداشتهای نادرست آماری، توضیحات زیر را ارائه میکند:
تأثیر محدودیتهای لجستیکی و زنجیره تأمین بر تولید
بخشی از افت مقطعی تولید در برخی خطوط، ناشی از محدودیتهای ایجادشده در زنجیره تأمین قطعات خارجی و CKD، مشکلات لجستیکی در مسیرهای بندری جنوب کشور و شرایط ویژه منطقهای بوده است. این محدودیتها، متغیرهایی خارج از اراده مدیریت کارخانه محسوب میشوند و آثار آنها بر زنجیره تأمین و برنامه تولید، باید در تحلیل آمار تولید مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است بررسی عملکرد تولید بدون لحاظ شرایط خاص منطقهای، اختلال در ترددهای دریایی و محدودیتهای لجستیکی، نمیتواند ارزیابی کاملی از واقعیت موجود ارائه کند
ضرورت تحلیل عملکرد پارسخودرو در چارچوب گروه سایپا
تمامی فرآیندهای کلیدی پارسخودرو از جمله برنامهریزی تولید (MPS)، تأمین قطعات، سیاستهای فروش و مدیریت جریان نقدینگی، در چارچوب سیاستهای متمرکز و راهبردهای کلان گروه سایپا تعریف و اجرا میشود. بر همین اساس، اگرچه شرکت پارسخودرو از ظرفیت و توانمندی لازم برای افزایش تولید برخوردار است، اما در عمل امکان عبور از چارچوب MPS گروه سایپا را ندارد و برنامه تولید آن تابع سیاستها و اولویتهای تعیینشده در این چارچوب است. بهعنوان مثال، این شرکت در حال حاضر از آمادگی و ظرفیت عملیاتی لازم برای آغاز تولید انبوه برخی محصولات برخوردار است، اما به دلیل قرار نگرفتن این محصولات در MPS گروه سایپا، امکان ورود آنها به مرحله تولید انبوه فراهم نشده است. در همین رابطه، پارسخودرو از ظرفیت و آمادگی لازم برای افزایش تیراژ تولید سایر محصولات نیز برخوردار است، اما مطابق سیاستهای گروه، تیراژ این محصولات در MPS کمتر از ظرفیت عملیاتی شرکت تعیین شده و تأمین قطعات نیز متناسب با برنامه تولید مصوب گروه صورت میگیرد. بنابراین، بررسی و تحلیل عملکرد پارسخودرو بدون در نظر گرفتن ساختار و مأموریتهای گروهی، نمیتواند تصویری دقیق و کارشناسی از عملکرد این شرکت ارائه دهد. از این رو انتظار میرود تحلیلهای رسانهای، ضمن توجه به این ساختار، از تفسیر مستقل و منفک آمار پارسخودرو که میتواند به برداشت نادرست از واقعیتهای عملیاتی منجر شود، پرهیز کنند.
ضرورت پرهیز از تحلیلهای گزینشی
پارسخودرو تنها خودروسازی نیست که در ماههای اخیر با محدودیتهای تولید و رکود بازار مواجه بوده است. سایر شرکتهای خودروساز (بهویژه شرکتهای مونتاژکار) متأثر از شرایط حاکم بر صنعت خودرو و محدودیتهای زنجیره تأمین بودهاند. بر این اساس، ارزیابی منصفانه اقتضا میکند شرایط فعلی به عنوان چالشی فراگیر در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد و تحلیل عملکرد یک شرکت، بدون مقایسه با شرایط حاکم بر سایر بازیگران صنعت، مبنای قضاوت قرار نگیرد
ضرورت توجه به وقفه عملیاتی در مقایسههای آماری
مقایسه آمار تجمعی چهارماهه سال جاری با مدت مشابه سال گذشته، بدون لحاظ وقفه عملیاتی ایجادشده در فاصله اسفندماه تا خردادماه و همچنین تفاوت در اولویتبندی و ترکیب سبد محصولات، نمیتواند مبنای ارزیابی دقیقی از عملکرد تولید قرار گیرد. بنابراین، آمار تولید سال جاری میبایست با برنامه تولید مصوب در MPS سال جاری گروه سایپا مقایسه شود، نه با سالهای گذشته که شرایط اقتصادی، تولیدی و تأمین قطعات کشور متفاوت بوده است. بدیهی است هرگونه مقایسه آماری، زمانی از اعتبار کارشناسی برخوردار خواهد بود که تمامی متغیرهای مؤثر بر تولید، از جمله مدتزمان توقف خطوط، شرایط تأمین قطعات و تغییرات سبد محصولات، در آن لحاظ شود.
سخن پایانی
پارسخودرو ضمن درک کامل شرایط دشوار اقتصادی و عملیاتی حاکم بر صنعت خودرو، با استفاده از ظرفیتهای موجود و در هماهنگی با گروه سایپا، در حال رفع گلوگاههای تأمین و لجستیکی و بازگشت به مسیر برنامهریزیشده تولید است. این شرکت ضمن استقبال از نقد و تحلیل کارشناسی، انتظار دارد رسانهها نیز با نگاهی جامع، منصفانه و مبتنی بر واقعیتهای میدانی، شرایط صنعت خودرو را مورد بررسی قرار دهند تا تحلیلهای منتشرشده، به جای تمرکز بر اعداد منفرد، تصویری دقیقتر از واقعیتهای تولید و چالشهای این صنعت ارائه کند.
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