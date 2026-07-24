دری: امنیت پایدار منطقه در گرو تضمین امنیت ایران و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه اراک اظهار کرد: ملت ایران هرگز از خون پاک شهدای خود، به‌ویژه شهدای حوادث اخیر، چشم‌پوشی نخواهد کرد و جنایتکاران و عاملان این اقدامات در برابر افکار عمومی، تاریخ و محاکم صالحه پاسخگو خواهند بود.

وی افزود: تعهدات آمریکا باید با پایبندی عملی همراه باشد و مذاکرات نباید به چرخه تکراری وعده و نقض عهد تبدیل شود.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که امنیت جمهوری اسلامی ایران و جریان‌های مقاومت در منطقه تضمین شود و تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی منطقه پایان یابد.

وی با اشاره به بد عهدی آمریکا و رژیم صهیونیستی و نقض تعهدات ادامه داد: تجربه توافق‌های گذشته نشان داده است که اعتماد به وعده‌های بدون ضمانت، آسیب‌هایی برای کشور به همراه داشته است.

خطیب جمعه اراک تاکید کرد: کشورهایی که اجازه استفاده از خاک خود برای اقدامات نظامی علیه دیگر ملت‌ها را بدهند در تبعات این اقدامات شریک خواهند بود.

وی افزود: حملات اخیر دشمن به برخی شهرهای جنوبی کشور، بار دیگر ضرورت تقویت توان دفاعی، افزایش اقتدار ملی و حفظ انسجام و همبستگی داخلی را در برابر تهدیدات خارجی نمایان کرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی با اشاره به سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع) بر ضرورت بهره‌گیری از سیره آن حضرت در بصیرت، تدبیر و پایبندی به اصول تأکید کرد و گفت: تاریخ، تکرار عهدشکنی دشمنان را به‌خوبی نشان داده است.

وی بیان کرد: پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور حاصل برنامه‌ریزی، انضباط و تلاش مستمر است و این فرهنگ باید در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی تقویت شود.

خطیب جمعه اراک گفت:حضور گسترده مردم در مسیر زیارت کربلا، نمادی از عشق، آمادگی معنوی و پیوند عمیق ملت‌ها با فرهنگ عاشورا است.

وی تصریح کرد: راهپیمایی عظیم اربعین حسینی جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پایداری امت اسلامی است که با وجود تهدیدها و تبلیغات دشمنان، هر سال با شکوه بیشتری برگزار می‌شود و پیام آزادگی، ایثار و مقاومت مکتب عاشورا را به جهانیان منتقل می‌کند.

آیت الله دری نجف‌آبادی افزود: مسئولان استان باید توجه ویژه‌ای به حل مسائل اساسی استان در حوزه‌های تأمین آب، برق، توسعه کشاورزی، صنعت و تأمین مسکن داشته باشند.

وی گفت: تحقق عدالت‌محوری در مدیریت و توزیع عادلانه امکانات و خدمات را از الزامات توسعه استان است و با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، باید برای رفع مشکلات مردم و ارتقای سطح رفاه عمومی تلاش شود.