به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سهشنبه گفت که مسکو و پیونگ یانگ به طور مشترک از نظم جهانی جدیدی مبتنی بر چندقطبی، برابری و توجه به منافع ملی حمایت میکنند.
لاوروف این اظهارات را در پیامی به چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد روز آزادی کره بیان کرد.
لاوروف گفت: «امروز، مسکو و پیونگ یانگ به عنوان یک جبهه در حمایت از ایجاد یک نظم جهانی عادلانه جدید مبتنی بر اصول چندقطبی، برابری واقعی و توجه به منافع ملی عمل میکنند.»
وزیر امور خارجه روسیه همچنین بر قصد مسکو برای ادامه مسیر تعیین شده توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای تعمیق همه جانبه همکاریهای دوجانبه تأکید کرد و گفت که این امر به منافع هر دو کشور خدمت میکند و به امنیت منطقهای و بینالمللی کمک میکند.
روابط روسیه و کره شمالی در سالهای اخیر به طور قابل توجهی گسترش یافته است و مسکو و پیونگ یانگ بر همکاریهای نزدیکتر سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید دارند.
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