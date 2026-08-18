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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

لاوروف: روسیه و کره شمالی از نظم جهانی چندقطبی جدید حمایت می‌کنند

لاوروف: روسیه و کره شمالی از نظم جهانی چندقطبی جدید حمایت می‌کنند

وزیر امور خارجه روسیه گفت که مسکو و پیونگ یانگ به عنوان یک جبهه برای نظم جهانی جدید مبتنی بر برابری عمل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که مسکو و پیونگ یانگ به طور مشترک از نظم جهانی جدیدی مبتنی بر چندقطبی، برابری و توجه به منافع ملی حمایت می‌کنند.

لاوروف این اظهارات را در پیامی به چو سون هوی، وزیر امور خارجه کره شمالی به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد روز آزادی کره بیان کرد.

لاوروف گفت: «امروز، مسکو و پیونگ یانگ به عنوان یک جبهه در حمایت از ایجاد یک نظم جهانی عادلانه جدید مبتنی بر اصول چندقطبی، برابری واقعی و توجه به منافع ملی عمل می‌کنند.»

وزیر امور خارجه روسیه همچنین بر قصد مسکو برای ادامه مسیر تعیین شده توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای تعمیق همه جانبه همکاری‌های دوجانبه تأکید کرد و گفت که این امر به منافع هر دو کشور خدمت می‌کند و به امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی کمک می‌کند.

روابط روسیه و کره شمالی در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی گسترش یافته است و مسکو و پیونگ یانگ بر همکاری‌های نزدیک‌تر سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید دارند.

کد مطلب 6920332

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