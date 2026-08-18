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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

پوتین: روابط روسیه و میانمار در حوزه امنیتی در حال توسعه است

پوتین: روابط روسیه و میانمار در حوزه امنیتی در حال توسعه است

رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای میانماری خود اعلام کرد: روابط روسیه و میانمار در حوزه امنیتی در حال توسعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه در دیدار با همتای میانماری خود در مسکو در سخانی اعلام کرد: روسیه و میانمار باید در حوزه اقتصادی با یکدیگر همکاری کنند.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: زمینه‌ های خوبی برای این همکاری وجود دارد. روابط روسیه و میانمار در حوزه امنیتی در حال توسعه است. از میانمار به خاطر کمک در توسعه روابط بین روسیه و کشورهای آسه‌آن قدردانی می‌کنیم.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد که مسکو حدی برای ادامه توسعه این روابط قائل نیست.

کد مطلب 6920538

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