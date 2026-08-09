عملکرد ۹۴ درصدی بانک مسکن در پرداخت وام ودیعه مسکن جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی عملکرد بانک مسکن در حوزه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه مسکن جنگ رمضان تا پایان هفته اول مردادماه ۱۴۰۵ نشان میدهد، ۱۶۵۳.۵ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن جنگ رمضان پرداخت کرده که معادل ۸۲.۷ درصد سهمیه ۲۰۰۰ میلیارد تومانی این بانک است.
بر اساس آمار عملکرد بانک مسکن در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ودیعه مسکن جنگ رمضان، از مجموع ۳۱۴۸ فقره تسهیلات معرفیشده به این بانک، ۲۹۶۰ فقره به مرحله پرداخت رسیده است که نشاندهنده عملکرد ۹۴ درصدی در تعداد پروندههای معرفیشده است.
سهمیه تعیینشده بانک مسکن در این طرح، ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت ۳۶۰۰ فقره تسهیلات بوده است. بر این اساس، تا پایان هفته اول مرداد ماه، بیش از چهارپنجم ظرفیت ریالی تعیینشده (۸۳ درصد) به مرحله انعقاد رسیده و تنها حدود ۳۴۶.۵ میلیارد تومان از سهمیه ریالی این طرح باقی مانده است.
بررسی عملکرد مدیریتهای بانک مسکن نشان میدهد بیشترین تعداد پرداخت در میان واحدهای این بانک مربوط به مدیریت کرمانشاه با ۴۸۳ فقره، تهران با ۴۱۱ فقره، ایلام با ۲۷۹ فقره، هرمزگان با ۲۵۹ فقره، اصفهان با ۲۴۵ فقره و لرستان با ۲۳۳ فقره بوده است.
از نظر مبلغ تسهیلات منعقدشده نیز مدیریت کرمانشاه با ۲۹۷.۵ میلیارد تومان در صدر قرار دارد و پس از آن مدیریت هرمزگان با ۱۸۰.۸ میلیارد تومان، تهران با ۱۷۹.۸ میلیارد تومان، ایلام با ۱۵۴ میلیارد تومان، لرستان با ۱۴۱.۱ میلیارد تومان و اصفهان با ۱۲۸.۸ میلیارد تومان قرار گرفتهاند.
در مجموع، عملکرد ثبتشده نشان میدهد بخش عمده سهمیه تسهیلات ودیعه مسکن جنگ رمضان در بانک مسکن تا پایان هفته اول مرداد ماه به پرداخت تبدیل شده است؛ بهگونهای که هم در شاخص ریالی و هم در تعداد پروندههای پرداختشده، بخش قابل توجهی از ظرفیت تعیینشده عملیاتی شده و فرآیند پرداخت بخش باقیمانده نیز در حال پیگیری است.
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