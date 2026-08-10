به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، صابر عسکرپور اظهار کرد: تغییرات سریع در فضای اقتصادی، تحولات صنعت بانکداری، ظهور فناوری‌های نوین مالی و ضرورت پاسخگویی به نیازهای متنوع بخش مسکن ایجاب می‌کند بانک مسکن با نگاهی آینده‌محور، مسیر حرکت خود را به‌صورت دقیق و هدفمند ترسیم کند. از این رو، تدوین سند برنامه راهبردی بانک در افق ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ از اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: این سند قرار است مبنای جهت‌گیری‌های کلان بانک در سال‌های پیش‌رو باشد و چارچوب لازم برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی همچون توسعه کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، تحول سازمانی و اجرای طرح‌های راهبردی را فراهم کند.

عسکرپور خاطرنشان کرد: تدوین این سند با نگاهی جامع به شرایط داخلی بانک و تحولات محیط پیرامونی انجام می‌شود و در این مسیر، اسناد بالادستی، سیاست‌های اقتصادی، الزامات برنامه هفتم پیشرفت، تحولات بازار مسکن، روندهای صنعت بانکداری و فناوری‌های مالی، انتظارات مشتریان و الزامات نظارتی مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین ظرفیت‌ها و چالش‌های داخلی بانک و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی نیز در طراحی راهبردهای آینده بررسی خواهد شد.

تمرکز بر تأمین مالی نوین و توسعه خدمات بانکی

عسکرپور با اشاره به محورهای مورد توجه در تدوین سند راهبردی اظهار کرد: توسعه و تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی مسکن، ارائه محصولات و خدمات جدید، گسترش بانکداری دیجیتال و باز، افزایش بهره‌وری، چابک‌سازی فرآیندها، مدیریت کارآمد منابع، سرمایه‌گذاری بر سرمایه انسانی، ارتقای تجربه مشتری، تقویت نظام مدیریت ریسک و حکمرانی شرکتی، توجه به پایداری مالی و توسعه همکاری با فعالان اکوسیستم مسکن، از جمله موضوعاتی است که در این فرآیند مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بازتعریف نقش بانک مسکن در زنجیره تأمین مالی

وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در ترسیم آینده بانک باید به آن توجه شود، جایگاه بانک مسکن در زنجیره تأمین مالی این بخش است. این بانک می‌تواند با تکیه بر ابزارهای جدید مالی و ایجاد ارتباط و همکاری مؤثرتر با بازار سرمایه، شرکت‌های فناوری مالی، سازندگان و توسعه‌گران، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر فعالان این حوزه، ظرفیت‌های تازه‌ای برای تأمین مالی مسکن ایجاد کند و نقش خود را در این اکوسیستم توسعه دهد.

سند راهبردی؛ مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک

رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن افزود: خروجی این فرآیند در نهایت به تعیین چشم‌انداز و مأموریت بانک، ارزش‌های بنیادین، اهداف کلان و راهبردهای اصلی منجر خواهد شد و در کنار آن، برنامه‌های عملیاتی، پروژه‌های راهبردی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد نیز مشخص می‌شود. پس از تصویب سند، این چارچوب به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی، تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف بانک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بازنگری برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵

عسکرپور با بیان اینکه اثرگذاری سند راهبردی به مرحله تدوین آن محدود نمی‌شود، گفت: ارزش واقعی این سند زمانی نمایان خواهد شد که راهبردهای تعیین‌شده در برنامه‌های اجرایی و تصمیم‌های روزمره بانک انعکاس پیدا کند. بر همین اساس، برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵ که هم‌اکنون در واحدهای ستادی و عملیاتی در حال اجرا و پیگیری است، پس از نهایی شدن سند راهبردی، با توجه به اولویت‌ها و اهداف تعیین‌شده بازنگری خواهد شد تا در برنامه‌های جاری و مسیر راهبردی بانک هماهنگی کامل ایجاد شود.

رئیس هیئت مدیره بانک مسکن یکی از نقاط قوت این فرآیند را استفاده از ظرفیت فکری و تجربی مجموعه بانک دانست و گفت: تدوین سند برنامه راهبردی با مشارکت مدیران ارشد و میانی، مدیران و کارشناسان واحدهای مختلف و همچنین مجموعه گروه مالی و شرکت‌های تابعه بانک دنبال می‌شود تا تصمیم‌های راهبردی صرفاً در سطح مدیریتی تدوین نشود، بلکه از دانش و تجربه بدنه کارشناسی و اجرایی بانک نیز بهره گرفته شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که سند برنامه راهبردی بانک مسکن به ابزاری مؤثر برای افزایش کارآمدی، ارتقای جایگاه بانک در نظام تأمین مالی مسکن، توسعه خدمات ارزش‌آفرین و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه تبدیل شود.