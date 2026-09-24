سهم استان سمنان در تامین گوشت مرغ مورد نیاز بازار افزایش یافت

به گزا ش خبرنگار مهر، محمد رضا قاسمی در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره‌کل جهاد کشاورزی استان سمنان، با اشاره به روند تولید در صنعت طیور اظهار کرد: طی شهریورماه امسال بیش از سه میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه جوجه یک‌روزه گوشتی در واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان جوجه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: با ثبت این میزان جوجه‌ریزی، سهم استان سمنان از جوجه‌ریزی کشور به ۲.۳۱ درصد افزایش یافت، در حالی که سهم میانگین تعیین شده برای استان در برنامه جوجه ریزی کشور حدود ۱.۹ درصد بوده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان سمنان ادامه داد: عبور میزان جوجه‌ریزی استان از سهم برنامه‌ریزی‌شده، بیانگر ظرفیت مناسب و پویایی صنعت طیور سمنان و افزایش نقش استان در تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار است.

قاسمی با بیان اینکه ظرفیت تولید مرغ گوشتی در سمنان امکان تأمین بخشی از نیاز استان‌های همجوار را نیز فراهم کرده است، ادامه داد: استمرار این روند می‌تواند در تأمین پایدار نیاز بازار استان و مناطق پیرامونی، به‌ویژه تهران، مؤثر باشد.

وی ضمن قدردانی از تلاش مرغداران و فعالان صنعت طیور و بر ضرورت تداوم برنامه‌ریزی و هماهنگی در این بخش اضافه تاکید کرد و افزود: سیاست‌های حمایتی برای کاهش زیان تولیدکنندگان و استفاده بهینه از منابع در راستای حفظ روند تولید و پایداری صنعت طیور استان ضروری است.