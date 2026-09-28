فرماندار گیلانغرب: حمایت از تولید، حمایت از اشتغال و معیشت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی، ظهر دوشنبه در جلسه قرارگاه صنعتی خاتمالانبیا(ص) با قدردانی از حضور مسئولان و نمایندگان بسیج صنعت و معدن، بر ضرورت پیگیری جدی مشکلات واحدهای تولیدی و حمایت از فعالیت آنها تأکید کرد.
وی اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی در مسیر اجرای تصمیمات و مصوبات، ضعف در پیگیری است و مدیران دستگاههای اجرایی باید مطالبات و مسائل واحدهای تولیدی را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال کنند و صرف مکاتبه و ارسال نامه را کافی ندانند.
فرماندار گیلانغرب افزود: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در واحدهای تولیدی با همکاری مدیران شهرستان و دستگاههای اجرایی قابل رفع است و مواردی که نیازمند تصمیمگیری در سطح استان باشد نیز باید از طریق مدیران مربوطه بهصورت جدی پیگیری شود.
رضایی با اشاره به ضرورت نوسازی واحدهای صنعتی تصریح کرد: واحدهای تولیدی باید متناسب با نیاز و خواسته مردم، کیفیت محصولات و فرآیندهای تولید خود را ارتقا دهند و با بهروزرسانی تجهیزات و ماشینآلات، امکان عرضه محصولات باکیفیت و قابل رقابت در بازار را فراهم کنند.
وی تأمین مواد اولیه را یکی دیگر از مسائل برخی واحدهای تولیدی دانست و گفت: مسئولان باید با رفع موانع اداری و تسهیل فرآیند تأمین مواد اولیه، زمینه استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و جلوگیری از وقفه در چرخه تولید را فراهم کنند.
فرماندار گیلانغرب خاطرنشان کرد: حمایت از یک واحد تولیدی تنها حمایت از یک مجموعه اقتصادی نیست، بلکه اشتغال تعدادی از افراد و معیشت خانوادههایی به فعالیت آن واحد وابسته است و بیتوجهی به مشکلات تولیدکنندگان میتواند بر زندگی این خانوادهها تأثیر مستقیم داشته باشد.
رضایی ادامه داد: رونق تولید علاوه بر ایجاد اشتغال، ظرفیت افزایش صادرات و ارزآوری را نیز به همراه دارد و حتی صادرات یک محموله از محصولات تولیدی شهرستان میتواند به استمرار فعالیت واحد تولیدی و تقویت چرخه اقتصادی و معیشتی مردم کمک کند.
وی در پایان بر تداوم ارتباط مدیران واحدهای تولیدی با فرمانداری و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: مجموعه مدیریت شهرستان خود را موظف میداند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، مسائل واحدهای تولیدی را پیگیری و برای رفع موانع پیشروی فعالیت آنها تلاش کند.
نظر شما