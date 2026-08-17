صدور حکم قطعی قاچاق سازمان یافته ۱۰۷ میلیون دلار ارز در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر،ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: پرونده مزبور که با همکاری دستگاه قضایی استان و معاونت اقتصادی اداره کل اطلاعات تشکیل شده بود با بررسیهای دقیق و کارشناسانه منجر به تعقیب و مجازات ۳ متهم پرونده به نامهای «حمزه کردستانی» و «محمد امین کردستانی» و «مصطفی کردستانی» هر سه فرزندان قادر شد.
وی افزود: متهمین با اسناد صوری و ساختگی از بانک مرکزی ارز را اخذ و در بازار آزاد میفروختند که با هوشیاری و همکاری دستگاه قضایی و اداره اطلاعات شناسایی و تعقیب شدند.
رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: ۲۵۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی به علاوه حبس و شلاق، مجازات محکومان پرونده است که به موقع اجرا گذاشته میشود.
عتباتی هشدار داد: با مخلین نظام ارزی کشور قاطعانه برخورد میشود و مبارزه بی امان با این سودجویان منفعت طلب در دستگاه قضایی جریان دارد.
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