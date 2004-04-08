سازمان ملل توانايي مقابله با مسائل جهاني را ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه شيكاگو تريبون، وي افزود: سازمان ملل تا به حال براي انتقال قدرت درعراق نيز طرح قابل اجرايي ارائه نكرده است.



ريچارد لوگار رييس كميته روابط خارجي سنا، سازمان ملل را براي ضعفي كه منجر شد رژيم صدام بتواند از برنامه اين سازمان كه فروش نفت براي غذا و دارو را مجاز كرده بود، ميليون ها دلار برداشت كند، شماتت كرد.



لوگار در بخش ديگري به دنبال نشدن اين ماجرا از سوي سازمان ملل اشاره كرد و گفت: اگر سازمان ملل نمي تواند يك برنامه بين المللي بشردوستانه را تحقق بخشد پس ديگر فعاليت ها مثل استقرار نيروهاي صلح طلب، بازرسي ها و پروژه هاي توسعه نيز زير سوال مي رود.



اين سناتور آمريكا با اشاره به 30 ژوئن زمان انتقال قدرت در آمريكا اظهار داشت: سازمان ملل موظف است كه براي انتقال قدرت برنامه منظمي ارائه و اجرا كند.



وي ضمن آنكه خاطرنشان كرد صدام حدود 10 ميليارد دلار از درآمدهاي مربوط به سازمان ملل به طور غيرقانوني برداشت كرده است، گفت: آمريكا مجبور است براي بازرسي ها و ديگر اموري كه به عهده سازمان ملل است خود بودجه تعيين كند.



شيكاگو تريبون نوشت: اين سناتور آمريكا به طور سنتي با سازمان ملل در تقابل قرارداشته است. وي همچنين فرانسه، چين و روسيه را نيز براي همكاري با سازمان ملل مورد اعتراض قرار داد. زيرا اين سه كشور براي اجراي برنامه نفت در برابر غذا با سازمان ملل همكاري داشتند.



اخيرا و همزمان با افزايش مقاومت مردمي در عراق عليه نيروهاي اشغالگر مقامات آمريكايي سعي در غيرممكن بودن امكان انتقال قدرت به عراقيها دارند و در اين راستا توانايي سازمان ملل را در اين خصوص زير سوال مي برد.