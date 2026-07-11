آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی ۱۹ شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی سال ١٤٠٥ برای دستیاران تخصصی دندانپزشکی روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

منابع آزمون، همان منابع آزمون بورد تخصصی سال ۱۴۰۵ است و محل برگزاری، دانشگاه های علوم پزشکی محل تحصیل دستیاران خواهد بود. دستیاران سال های اول تا چهارم رشته جراحی دهان و فک و صورت و دستیاران سال های اول و دوم سایر رشته های تخصصی دندانپزشکی موظف به شرکت در این آزمون هستند.

ثبت نام آزمون ارتقاء دستیاران تخصصی دندانپزشکی از ساعت ۱۲ ظهر شنبه ۲۴ مرداد تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir انجام می شود.