امام جمعه بندرعباس: انقلاب اسلامی به جهشی رو به جلو نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی زاده، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیه‌السلام، به تبیین نقش‌آفرینی مردم در صحنه‌های حساس کشور پرداخت و اظهار کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم، صرفاً یک بعثت مردمی نیست؛ بلکه مسئولان نیز باید خود را مبعوث به خدمت بدانند، چراکه مردمی که در سخت‌ترین شرایط پای کار آمده‌اند، شایسته خدمتی مضاعف و بی‌وقفه هستند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط جنگ تحمیلی، از تلاش مجموعه مدیریتی استان برای حفظ آرامش و تأمین معیشت مردم قدردانی کرد و افزود: مدیریت معیشت در دوران دشوار، کاری بس سنگین است که نیازمند عزم راسخ و همدلی است، اما این مسیر نباید به حفظ وضع موجود ختم شود.

امام جمعه بندرعباس تاکید کرد: انقلاب اسلامی به جهشی رو به جلو نیاز دارد و این جهش، جز با نگاه تمدنی و زمینه‌سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی ممکن نیست.

امام جمعه بندرعباس در ادامه به روز جهانی مسجد اشاره و تصریح کرد: متأسفانه امروز نگاه ما به مساجد، اغلب به اقامه نماز و چند مراسم محدود شده، در حالی که در صدر اسلام، مسجد پایگاه علم آموزی، قضاوت، مشورت، تصمیم گیری های کلان و حتی سازماندهی دفاعی بود.

او بر ضرورت احیای این کارکردهای چندگانه متناسب با نیاز امروز جامعه تأکید کرد.

وی با تأکید بر محله‌محوری به عنوان محور اصلی کارکرد اجتماعی مسجد، خاطرنشان کرد: هر مسجد باید به کانون حل مسائل محله تبدیل شود و مردم خود با محوریت مسجد، بخشی از مشکلات فرهنگی، تربیتی و اجتماعی منطقه‌شان را مدیریت کنند.

عبادی زاده یادآور شد: مسجد نباید دولتی شود؛ حمایت دولت لازم است، اما اداره و پویایی آن تنها با حضور و اراده مردم معنا مییابد.

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت روز صنعت دفاعی، توان موشکی و پهپادی ایران را مرهون دانش بومی و استعداد جوانان ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: در مقایسه با بودجه‌های نجومی نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، دستاوردهای جمهوری اسلامی با منابع محدودتر، نشان از قدرت بازدارندگی و خودباوری دارد که امروز یکی از ارکان امنیت ملی ماست.

وی در پایان از مسئولان اجرایی خواست تا در چارچوب اختیارات قانونی، حمایت بیشتری از مساجد به عمل آورند و تأکید کرد: مدیران باید از ظرفیت نخبگان، صاحبان فکر و هیئتامنا در کنار امام جماعت و بسیج برای هماهنگی هرچه بیشتر استفاده کنند و از موازی کاری که به خنثی سازی فعالیت ها منجر می شود، پرهیز نمایند.