رسانه ها رابطين امين بين دستگاه ها و مردم هستند

سرهنگ علي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاري نخستين جشنواره رسانه و نظم و امنيت عمومي از سوي معاونت اجتماعي نيروي انتطامي كشور، اظهار كرد: اين جشنواره با حضور اهالي رسانه استان هاي مختلف كشور در زمينه هاي خبر، مصاحبه و گزارش برگزار مي شود و آخرين مهلت ارسال آثار به دبيرخانه آن هم سي ام دي ماه تعيين شده است.

وي افزود: هدف از برگزاري اين جشنواره تقويت بسترها و زمينه هاي رسانه اي نظم و امنيت عمومي، بسط و گسترش تعامل هدفمند ناجا و رسانه ها و تقويت سهم رسانه ها در پيشگيري اجتماعي است.

سرهنگ اسلامي محورهاي نخستين جشنواره رسانه و نظم و امنيت عمومي را ظرايف روانشناسي نشر و تحليل اخبار حوادث و رخ دادها، ابعاد جامعه شناسي، تهيه و تدوين و انتشاراخبار اجتماعي، فعاليت رسانه ها در حيطه ترويج قانون گرايي و نظم پذيري، ساز و كارهاي رسانه هاي ارتقاي نظم و امنيت اجتماعي و سهم و نقش رسانه ها در ارتقاي تعامل پليس و مردم عنوان كرد.

وي با بيان اين كه آخرين مهلت ارسال آثار به اين جشنواره تا پايان دي ماه است، اظهار داشت: اين جشنواره در بخش هاي خبر، برنوان كردقاي تعامل پليس و مردممصاحبه و گزارش در دو گروه رسانه هاي مكتوب و مجازي برگزار مي شود.

به گفته معاون اجتماعي نيروي انتظامي استان، براساس فراخوان اين جشنواره آثار ارسالي مي بايد در يكي از نشريات سراسري، محلي، خبرگزاري ها و پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي كشور كه داراي مجوز انتشار و فعاليت هستند در فاصله زماني گفته شده به چاپ رسيده باشد وشركت كنندگان، صاحب نظران و علاقه مندان مي توانند آثار خود را به سايت جشنواره www.fastival.police.ir و يا به نشاني دبيرخانه، تهران، خيابان آزادي- خيابان جمالزاده جنوبي، كوچه رشتچي، معاونت اجتماعي ناجا، طبقه پنجم، دبيرخانه رسانه و نظم و امنيت عمومي ارسال كنند.

سرهنگ اسلامي در ادامه با بيان اينكه نقش فرهنگ سازي و آگاهي بخشي عمومي يك نشريه در زمينه هاي اجتماعي، امنيتي و ... مد نظر كار نيروي انتظامي است، گفت: صدا و سيماي خراسان شمالي و رسانه هاي مجازي و نوشتاري اين استان در زمينه اهداف نيروي انتظامي عملكرد مناسب و قابل توجهي داشته اند.

وي با اشاره به اين كه بحث انتظامي و مسائل امنيتي دومسئله اي هستند كه همواره وجود دارند اما تا زمان وقوع حادثه، اهميت آنها مشخص نمي شود، افزود: بر اين اساس لازم است رسانه ها تعامل خود با نيروي انتظامي را در راستاي آگاهي عمومي مردم از امنيت افزايش دهند.

سرهنگ اسلامي با بيان اينكه نقش و اثرگذاري رسانه در بسياري از مسائل از جمله بحث امنيت بر كسي پوشيده نيست، اظهار كرد: امنيت از جمله مسائل مهمي است كه در زندگي فردي و اجتماعي مردم نقش انكار ناپذيري دارد و به همين دليل نيز حفظ آن در اجتماع همواره مورد تاكيد است.

وي با اشاره به گسترش برخي شايعات در مورد مسائلي نظير آدم ربايي، قتل و ... در مقاطع مختلف، با بيان اين كه اين شايعات باعث سلب آسايش و تشويش خاطر مردم مي شوند، افزود: در اين مواقع رسانه ها مي توانند با ايفاي نقش مناسب خود و دور كردن افكار مردم از اينگونه شايعه پراكني ها، آرامش و امنيت را به جامعه بازگردانند.

به گفته سرهنگ اسلامي اين اقدام رسانه ها در حالي به حفظ آرامش در جامعه كمك مي كند كه سبزپوشان نيروي انتظامي هميشه در صحنه حضور فعال دارند و تمام تلاش خود را در راستاي برقراري نظم و امنيت به كار مي برند.