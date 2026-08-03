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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

پایداری آب شرب ۳ هزار روستایی در شهرستان بهار

پایداری آب شرب ۳ هزار روستایی در شهرستان بهار

همدان- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بهار از تعویض شناور یکی از چاه‌های تامین‌کننده آب شرب روستای بهادربیگ و بازگشت مجدد آن به مدار بهره‌برداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شریفی دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌منظور تامین پایدار آب شرب مشترکان و جلوگیری از قطعی آب، شناور یکی از چاه‌های تامین‌کننده آب روستای بهادربیگ که به دلیل استهلاک و فرسودگی از مدار خارج شده بود، با تلاش نیروهای فنی و امدادی این امور در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعویض و راه‌اندازی شد.

وی افزود: با نصب و راه‌اندازی شناور جدید، این چاه مجدداً وارد مدار آبرسانی شد و جریان آب شرب در این روستا به حالت پایدار بازگشت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بهار خاطرنشان کرد: با اجرای سریع این عملیات فنی مشکل افت فشار آب شرب روستای ۳ هزار نفری بهادربیگ برطرف شده و خدمات‌رسانی به مشترکان این منطقه بدون وقفه ادامه دارد.

کد مطلب 6907265

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