پایداری آب شرب ۳ هزار روستایی در شهرستان بهار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شریفی دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به‌منظور تامین پایدار آب شرب مشترکان و جلوگیری از قطعی آب، شناور یکی از چاه‌های تامین‌کننده آب روستای بهادربیگ که به دلیل استهلاک و فرسودگی از مدار خارج شده بود، با تلاش نیروهای فنی و امدادی این امور در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعویض و راه‌اندازی شد.

وی افزود: با نصب و راه‌اندازی شناور جدید، این چاه مجدداً وارد مدار آبرسانی شد و جریان آب شرب در این روستا به حالت پایدار بازگشت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بهار خاطرنشان کرد: با اجرای سریع این عملیات فنی مشکل افت فشار آب شرب روستای ۳ هزار نفری بهادربیگ برطرف شده و خدمات‌رسانی به مشترکان این منطقه بدون وقفه ادامه دارد.