به گزارش خبرنگار مهر، پروین اشراقی اسکوئی عصر پنجشنبه در جلسه برنامه اقدام مدیریت محله‌محور شهرستان تبریز با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های مدیریتی و اجرایی اظهار کرد: عبور از چالش‌ها و ناترازی‌های کنونی، نیازمند تغییر رویکرد از برنامه‌ریزی‌های متمرکز کلان به سمت اجرای طرح‌های محله‌محور و بومی است.

وی با تأکید بر لزوم افزایش تاب‌آوری محلات در مواجهه با مشکلات مختلف، تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌ها و توانمندسازی محله‌ای می‌تواند به عنوان راهکاری کلیدی و پایدار برای تعدیل ناترازی‌ها، به ویژه در بخش حیاتی انرژی و مدیریت بحران‌های ناشی از آن، عمل کند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان‌شرقی به تدوین شیوه‌نامه مدیریت بهینه انرژی و بحران اشاره کرد و گفت: دستورالعمل‌های پیش‌بینی شده در این شیوه‌نامه باید به شکلی دقیق، شفاف و کاربردی برای عموم شهروندان تبیین و تشریح شود تا زمینه همراهی جامعه فراهم گردد.

اشراقی اسکوئی نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی را در پیشبرد این اهداف تعیین‌کننده خواند و افزود: دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌های جمعی باید با مشارکت فعال و مستمر خود، در راستای آگاهی‌بخشی عمومی، اصلاح الگوهای مصرف و همچنین آماده‌سازی هرچه بیشتر افکار عمومی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی گام بردارند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های محلی گفت: نهادهایی نظیر مساجد، جمعیت هلال احمر و پایگاه‌های بسیج ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای اجرای موفق این برنامه‌ها به شمار می‌روند؛ چرا که هدف اصلی این طرح، ایجاد هم‌افزایی و تسهیل‌گری برای جلب مشارکت حداکثری مردم در حل مسائل محله‌ای است.