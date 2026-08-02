به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد حسینی بعد از ظهر یکشنبه در نشست مدیریت مصرف برق استان، با تشریح وضعیت شبکه توزیع برق کرمانشاه، از کاهش خاموشیها با وجود افزایش مصرف انرژی خبر داد و اظهار کرد: امسال با وجود رشد پیک مصرف برق استان، تاکنون خاموشی اعمال نشده و این موضوع حاصل مدیریت مناسب شبکه، اجرای برنامههای مدیریت مصرف و همراهی مشترکان است.
وی با اشاره به روند مصرف برق در استان، گفت: بخش عمده مشترکان برق کرمانشاه را مشترکان خانگی تشکیل میدهند و در سال جاری نیز روند رشد بار و مصرف انرژی با شیب بیشتری نسبت به سالهای گذشته ادامه داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه افزود: با وجود افزایش مصرف، میزان انرژی تحویلی از سوی شرکت برق منطقهای تا پایان تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸.۱ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۳.۳ درصد کاهش یافته است.
حسینی با بیان اینکه بر اساس آمارهای شرکت توانیر، شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه تنها شرکت توزیع کشور است که هم در بخش انرژی تحویلی و هم در بخش انرژی مصرفی کاهش را ثبت کرده است، این موضوع را نتیجه اجرای دقیق برنامههای مدیریت مصرف و کنترل بار شبکه عنوان کرد.
وی کاهش تلفات شبکه را از دیگر دستاوردهای این برنامهها دانست و تصریح کرد: جمعآوری دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز با همکاری دستگاههای امنیتی و ادارهکل اطلاعات استان نقش مؤثری در کاهش مصرف برق و پایداری شبکه داشته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح ملی «مهتاب» گفت: طی چهار ماهه نخست سال جاری، ۹ هزار و ۳۳۵ انشعاب غیرمجاز برق در سطح استان جمعآوری شده که این اقدام تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف، جلوگیری از هدررفت انرژی و مدیریت بار شبکه داشته است.
وی همچنین از اجرای برنامههای کنترلی برای مولدهای خودتأمین خبر داد و افزود: تاکنون یک هزار و ۱۸۶ مولد خودتأمین در استان به تجهیزات اندازهگیری و کنترل مجهز شدهاند و ژنراتورهایی با مجموع ظرفیت ۴۰ مگاوات نیز تحت کنترل قرار گرفتهاند. علاوه بر این، ۵۴ مگاوات ظرفیت مدیریت مصرف در بخش ادارات برای کنترل بار و مدیریت سوخت مورد استفاده قرار گرفته است.
حسینی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از برنامههای مهم شرکت توزیع برق استان برشمرد و گفت: تاکنون یک هزار و ۲۸۲ کیلووات نیروگاه خورشیدی در دستگاههای اجرایی استان نصب و راهاندازی شده و همزمان برنامههای فرهنگی و اجتماعی متعددی نیز برای نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق اجرا شده است.
وی در ادامه با مقایسه وضعیت پیک مصرف برق استان در دو سال اخیر اظهار کرد: سال گذشته پیک مصرف برق کرمانشاه ۹۴۶ مگاوات بود که همراه با ۶۷ مورد خاموشی ثبت شد، اما امسال تاکنون پیک مصرف به ۹۵۳ مگاوات رسیده و با وجود افزایش مصرف، هیچ خاموشی اعمال نشده است که این موضوع بیانگر مدیریت مناسب شبکه و همکاری مطلوب مشترکان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با تأکید بر حمایت از بخش تولید و صنعت خاطرنشان کرد: بر اساس تأکیدات استاندار کرمانشاه، تمام تلاش مجموعه صنعت برق استان بر کاهش محدودیتهای اعمالی برای صنایع متمرکز شده و طبق آمار شرکت توانیر، کرمانشاه تنها استانی بوده که وضعیت خاموشی صنایع آن در شرایط مطلوب قرار داشته است.
حسینی در ادامه از توسعه نیروگاههای خورشیدی حمایتی خبر داد و گفت: تاکنون ۷۶۴ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سپاه در استان نصب شده و تعدادی پروژه دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی روانسر اشاره کرد که بهزودی به شبکه برق متصل خواهد شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مناسب استان برای توسعه نیروگاههای خورشیدی افزود: زمینهای مستعد اجرای این طرحها شناسایی و در اختیار کمیته امداد قرار گرفته است، اما در صورت عملیاتی نشدن پروژهها، ضروری است مجوزهای مربوطه در اختیار سرمایهگذاران توانمند قرار گیرد تا ظرفیتهای موجود برای تولید انرژی پاک و افزایش پایداری شبکه برق استان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
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