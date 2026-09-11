  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

واکنش دستگاه قضایی به جان باختن یک کارگر در معدن زغالسنگ کوهبنان

واکنش دستگاه قضایی به جان باختن یک کارگر در معدن زغالسنگ کوهبنان

کوهبنان- رئیس حوزه قضائی کوهبنان با اشاره به وقوع حادثه در معدن زغالسنگ این شهرستان و جان باختن یکی از کارگران گفت: اقدامات قانونی مقتضی در قبال مقصران احتمالی صورت خواهد گرفت. 

به گزارش خبرنگار مهر، صادق کاظمی، صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به وقوع حادثه در معدن روباز شرکت زغال‌سنگ شهرستان کوهبنان که منجر به جان باختن یکی از کارگران شد؛ گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش وقوع حادثه در معدن اصلی قسمت روباز، دستورات قضایی اولیه صادر و موضوع جهت بررسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.

وی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده مرحوم و جامعه کارگری، افزود: در راستای شفاف‌سازی ابعاد حادثه، بازرسین اداره کار به عنوان کارشناسان ذی‌صلاح مامور شده‌اند تا با حضور در محل وقوع حادثه، علت دقیق وقوع این پیشامد را مورد بررسی فنی قرار داده و هرگونه قصور، کوتاهی یا نقص ایمنی احتمالی را شناسایی کنند.

واکنش دستگاه قضایی به جان باختن یک کارگر در معدن زغالسنگ کوهبنان

عدم اغماض در برخورد با متخلفان

رئیس حوزه قضائی شهرستان کوهبنان با تاکید بر رویکرد جدی دستگاه قضایی در حفظ حریم جان شهروندان و کارگران، اظهار داشت: دستگاه قضایی با جدیت تمام موضوع را پیگیری خواهد کرد و پس از دریافت نظریه کارشناسی بازرسان، اقدامات قانونی مقتضی در قبال مقصران احتمالی صورت خواهد گرفت.

کاظمی، تاکید کرد: حفظ جان کارگران و رعایت استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری از اولویت‌های اساسی است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این حوزه قابل اغماض نیست.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروهای امدادی در محل حادثه، از تمامی کارگران معادن درخواست کرد تا در صورت مشاهده هرگونه نقص در تجهیزات یا شرایط ایمنی، موضوع را بی‌درنگ به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا از تکرار چنین حوادث دلخراشی جلوگیری شود.

گفتنی است بعد از ظهر پنجشنبه گذشته یکی از کارگران در معدن روباز اصلی شرکت زغالسنگ در حین کار دچار حادثه و به بیمارستان شهرستان زرند اعزام می شود که ساعاتی پس از آن جان خود را از دست می دهد.

هنوز علت اصلی مرگ این کارگر مشخص و اعلام نشده و در دست بررسی است.

کد مطلب 6943812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها