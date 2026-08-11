افزایش ۶۰ درصدی آبرسانی به مناطق عشایری خراسان جنوبی

حجت خادمی نژاد در گفتگو با مهر با اشاره به جمعیت ۲۲ هزار و ۳۹۲ خانواری عشایر استان گفت: ۶۵ درصد خانوارهای عشایری خراسان جنوبی در مناطق مرزی و حاشیه کویر مستقر هستند و این جامعه علاوه بر نقش مهم در تولید، در تأمین امنیت مرزها نیز نقشآفرینی میکند.
وی اظهار کرد: عشایر خراسان جنوبی حدود یک میلیون رأس دام در اختیار دارند و ۳۴ درصد تولیدات دامی استان توسط این جامعه تولید میشود.
وی با بیان اینکه فعالیت عشایر تنها به دامداری محدود نمیشود، افزود: در سالهای اخیر تلاش کردهایم با تنوعبخشی به معیشت عشایر، ظرفیتهای موجود در حوزه صنایع دستی و مشاغل مکمل را فعال کنیم که راهاندازی سایت صنایع دستی و تقویت ارتباط تولیدکنندگان عشایری با بازار از جمله اقدامات انجامشده در این زمینه است.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از افزایش ۶۰ درصدی آبرسانی به مناطق عشایری نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بارندگیهای مناسب موجب بهبود وضعیت مراتع و افزایش حضور عشایر در مناطق ییلاقی شده است.
خادمینژاد همچنین از افزایش ۱۶ درصدی بیمه دام و رشد ۲۰ درصدی برخی شاخصهای مرتبط با عشایر خبر داد و بیان کرد: تعداد دام عشایر تحت تأثیر شرایط اقتصادی و تغییر الگوی معیشت قرار دارد و به همین دلیل توسعه مشاغل مکمل و تنوعبخشی اقتصادی را دنبال میکنیم.
خراسان جنوبی در نوروزگاههای عشایری برتر کشور شد
وی با اشاره به ظرفیت گردشگری عشایری استان اظهار کرد: امسال ۸۴ نوروزگاه عشایری در خراسان جنوبی برگزار شد و استان در این زمینه به عنوان استان برتر کشور انتخاب شد.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی افزود: انعکاس رسانهای این رویدادها موجب شد ظرفیتهای گردشگری عشایری استان بیشتر دیده شود و حتی حضور مسئول گردشگری کشور در خراسان جنوبی برای بررسی میدانی این ظرفیتها را به دنبال داشت.
خادمینژاد ادامه داد: پس از این بازدیدها، زمینه قرار گرفتن خراسان جنوبی در جمع پنج استان گردشگری کشور فراهم شد که نشان میدهد معرفی ظرفیتهای استان از طریق رسانهها میتواند نتایج ملموسی به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به تولید مستندهایی با محوریت صنایع دستی و توانمندیهای عشایری استان گفت: اگر اقدامات و ظرفیتهای استان دیده نشود، حتی بهترین فعالیتها نیز نمیتواند به نتیجه مطلوب برسد و رسانهها در معرفی توانمندیهای عشایر و ظرفیتهای گردشگری استان نقش مهمی دارند.
رشد ۳۵ درصدی اعتبارات حوزه عشایری
خادمینژاد با اشاره به حمایتهای مدیریت استان و نمایندگان مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد اعتبارات حوزه امور عشایری حاصل هماهنگی و همراهی مجموعه مدیریت استان، نمایندگان و دستگاههای اجرایی بوده است.
وی از رشد ۳۵ درصدی تسهیلات و اعتبارات حوزه عشایری خبر داد و افزود: هدف ما این نیست که بیکاران را به بدهکار تبدیل کنیم، بلکه باید توانمندیهای عشایر را فعال و منابع را در مسیر ایجاد فرصتهای پایدار اقتصادی هزینه کنیم.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت صنایع دستی عشایری بیان کرد: یکی از محصولات صنایع دستی تولیدشده توسط مجموعههای استان به تهران ارسال و با استقبال مواجه شد و حتی زمینه خرید عمده آن توسط یک مجموعه صنعتی فراهم شد.
خادمینژاد همچنین از برنامه ادارهکل امور عشایر خراسان جنوبی برای راهاندازی نشریه الکترونیکی ماهانه خبر داد و گفت: در این نشریه تلاش میکنیم فرصتها، چالشها، توانمندیها و مسائل جامعه عشایری استان را معرفی کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی و گفتوگو با عشایر برای شناسایی و رفع مشکلات افزود: تلاش داریم برنامههای مختلف را با مشارکت جامعه عشایری اجرا کنیم و از ظرفیت خود مردم برای حل مسائل مناطق عشایری بهره بگیریم.
مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی تأکید کرد: عشایر باید بیشتر دیده شوند و رسانهها میتوانند در معرفی ظرفیتهای اقتصادی، صنایع دستی، گردشگری، تولید و همچنین نقش امنیتی این جامعه اثرگذاری جدی داشته باشند.
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