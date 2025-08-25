مهدی یونسی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر و رایزنیهای ملی، اعتبارات عمرانی استان چند برابر شد و بیش از ۵۰۰ پروژه نیمهتمام که از ۲۰ سال گذشته بلاتکلیف مانده بود، دوباره به جریان افتاد.
استاندار مازندران در تشریح دستاوردهای یکساله دولت در استان گفت: طی ۱۲ ماه گذشته با تمرکز بر دیپلماسی اعتباری و تعامل سازنده با مقامات ملی، منابع مالی مازندران به شکل چشمگیری افزایش یافت.
وی افزود: نتیجه این پیگیریها اجرای دوباره بیش از ۵۰۰ پروژه عمرانی و زیرساختی است که از حدود دو دهه گذشته به دلیل کمبود منابع و اعتبارات نیمهتمام مانده بود.
استاندار مازندران ادامه داد: امروز مازندران به یک کارگاه عظیم سازندگی و عمرانی تبدیل شده و این روند با همراهی مردم و حمایت دولت ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» در هفته دولت تاکید کرد: خدمت بیوقفه به مردم و رفع موانع توسعهای استان، مهمترین اولویت مدیریت ارشد مازندران است.
