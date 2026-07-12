به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر یکشنبه در نشست شورای منابع آبی استان و با بررسی روند اجرای پروژه‌های این مجموعه، توسعه زیرساخت‌های آبی را از مهم‌ترین نیازهای استان عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از آب‌های سطحی مازندران بدون بهره‌برداری مناسب از دسترس خارج می‌شود، اظهار کرد: اکنون تنها ۲۹ درصد از روان‌آب‌های استان مهار می‌شود، در حالی که این شاخص در سطح کشور به حدود ۴۵ درصد رسیده است و این اختلاف، ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های تأمین و ذخیره آب را نشان می‌دهد.

استاندار مازندران افزود: مدیریت منابع آبی تنها به احداث سدها محدود نمی‌شود و استفاده هدفمند از ظرفیت آب‌بندان‌ها، افزایش بهره‌وری و اجرای شیوه‌های نوین مدیریت آب نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

یونسی رستمی با اشاره به پروژه‌های مهم استان گفت: تکمیل سدهای زارم‌رود ساری و کسیلیان سوادکوه از جمله طرح‌های اولویت‌دار مازندران است و اجرای این پروژه‌ها علاوه بر تقویت امنیت آبی، زمینه را برای توسعه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.

وی همچنین با تأکید بر نگاه متوازن به توسعه استان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که زیرساخت‌های مناطق مختلف، به‌ویژه شهرستان‌های مرکز و شرق مازندران، همزمان تقویت شود.

پیش بینی اعتبار ۶۰۰۰ میلیارد تومانی

در این نشست، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران نیز از پیش‌بینی حدود ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های این بخش در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

حیدر داوودیان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مسئولان استانی و نمایندگان مجلس، موافقت اولیه برای دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی طرح آبرسانی ساری و میاندورود صادر شده است.

وی افزود: تاکنون چهار کیلومتر از مسیر ۲۰ کیلومتری خط انتقال این پروژه اجرا شده و پس از تکمیل، روزانه ۱۶۵ لیتر بر ثانیه آب تصفیه‌شده به شبکه توزیع آب شرب شهرستان میاندورود منتقل خواهد شد؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش پایداری تأمین آب این شهرستان خواهد داشت.