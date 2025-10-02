  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

کهگیلویه و بویراحمد؛

وعده های وزیر میراث برای تکمیل ۴۲ طرح گردشگری نیمه تمام در استان

وعده های وزیر میراث برای تکمیل ۴۲ طرح گردشگری نیمه تمام در استان

دهدشت-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: امیدواریم با وعده های وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۴۲ طرح نیمه تمام گردشگری تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنج شنبه در شورای اداری کهگیلویه اظهار کرد: تسهیلات برای رونق گردشگری نشان می‌دهد عزم دولت برای ایجاد اشتغال و کارافرینی در این حوزه جزم است.

وی با بیان اینکه نوع نگاه وزیر میراث به گردشگری استان ویژه است، افزود: تصمیم‌هایی که در دستور کار دارند و دستورهایی که برای بهره‌گیری استان از تسهیلات گردشگری دادند دستاوردهای خوبی خواهند داشت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ۴۲ پروژه گردشگری نیمه تمام در استان داریم با وعده های وزیر مطمین هستم همه این پروژه، ها را تأمین اعتبار خواهیم کرد.

وی بیان کرد: طرح‌ها و پروژه‌ها را آماده کنید کارگروه زیرساخت‌های گردشگری مرتب برگزار شود.

رحمانی با بیان اینکه بلادشاپور از مجموع ۲ هزار تاریخی در استان ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری است، افزود: ۸۸۰ اثر ثبت ملی و یک اثر که بافت تاریخی دهدشت است ثبت جهانی است.

وی با اشاره به گلایه مردم از وعده‌های بی عمل گذشته تاکید کرد: امروز قول دادیم این پروژه مهم مطابق روال بازسازی و احیا و وارد فرایند گردشگری شود.

رحمانی گفت: بلادشاپور از ظرفیت خوبی برخوردار است امیدواریم با تصمیم‌هایی که در این سفر گرفته خواهد شد یک بار برای همیشه ظرفیت را بالفعل کنیم

کد خبر 6609481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها