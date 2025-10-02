وعده های وزیر میراث برای تکمیل ۴۲ طرح گردشگری نیمه تمام در استان

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر پنج شنبه در شورای اداری کهگیلویه اظهار کرد: تسهیلات برای رونق گردشگری نشان میدهد عزم دولت برای ایجاد اشتغال و کارافرینی در این حوزه جزم است.
وی با بیان اینکه نوع نگاه وزیر میراث به گردشگری استان ویژه است، افزود: تصمیمهایی که در دستور کار دارند و دستورهایی که برای بهرهگیری استان از تسهیلات گردشگری دادند دستاوردهای خوبی خواهند داشت.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ۴۲ پروژه گردشگری نیمه تمام در استان داریم با وعده های وزیر مطمین هستم همه این پروژه، ها را تأمین اعتبار خواهیم کرد.
وی بیان کرد: طرحها و پروژهها را آماده کنید کارگروه زیرساختهای گردشگری مرتب برگزار شود.
رحمانی با بیان اینکه بلادشاپور از مجموع ۲ هزار تاریخی در استان ظرفیت خوبی برای توسعه گردشگری است، افزود: ۸۸۰ اثر ثبت ملی و یک اثر که بافت تاریخی دهدشت است ثبت جهانی است.
وی با اشاره به گلایه مردم از وعدههای بی عمل گذشته تاکید کرد: امروز قول دادیم این پروژه مهم مطابق روال بازسازی و احیا و وارد فرایند گردشگری شود.
رحمانی گفت: بلادشاپور از ظرفیت خوبی برخوردار است امیدواریم با تصمیمهایی که در این سفر گرفته خواهد شد یک بار برای همیشه ظرفیت را بالفعل کنیم
