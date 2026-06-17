به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در نشست بررسی طرح‌های عمرانی شهرهای بویراحمد و مارگون با تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: این نشست با هدف بررسی پروژه‌های عمرانی حوزه بویراحمد و مارگون برگزار شده و مدیران و کارشناسان از ساعات اولیه در جلسه حضور داشته‌اند.

وی افزود: به دلیل گستردگی موضوعات، امکان بررسی همه حوزه‌ها در یک جلسه وجود ندارد و جلسات به‌صورت تفکیکی برای هر بخش برگزار می‌شود.

تأکید بر تسریع پروژه‌های کلان حوزه آب

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژه‌های مهم حوزه آب منطقه‌ای گفت: پروژه‌ها در حال اجرا هستند و محدودیتی در روند اجرای آن‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به طرح‌های مهمی مانند تنگ‌سرخ و سامانه‌های انتقال آب افزود: این پروژه‌ها باید با سرعت بیشتری پیش بروند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله آبگیری برسند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این طرح‌ها برای تأمین آب شرب، صنعت، کشاورزی و نیازهای زیست‌محیطی حدود ۴۰۰ هزار نفر اهمیت دارند و انتظار مردم نیز تسریع در بهره‌برداری است.

رفع موانع اجرایی و افزایش سرعت پروژه‌ها

وی تاکید ‌کرد: بخش عمده‌ای از اراضی پروژه‌ها تملک شده و موانع اجرایی تا حد زیادی برطرف شده است.

رحمانی افزود: باید سازوکار اجرایی تقویت شود و هیچ‌گونه بهانه‌ای برای تأخیر در اجرای پروژه‌ها پذیرفته نیست.

توسعه شهری و تقویت درآمدزایی شهرداری‌ها

رحمانی با تأکید بر اهمیت پروژه‌های عمرانی شهری اظهار داشت: این طرح‌ها علاوه بر زیباسازی شهرها، موجب افزایش رضایتمندی مردم، رونق گردشگری و ایجاد اشتغال می‌شود.

وی افزود: منابع مالی باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های پایدار هدایت شود و شهرداری‌ها باید به‌طور جدی به موضوع درآمدزایی توجه کنند.

تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی پروژه‌ها

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی پروژه‌های شهری گفت: همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در این کارگروه نقش فعال داشته باشند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای پروژه‌ها ضروری است و می‌تواند به توسعه پایدار شهری کمک کند.

تعیین تکلیف پروژه‌های اقتصادی و بازارها

رحمانی با اشاره به ضرورت ساماندهی بازارها گفت: وضعیت برخی فضاهای اقتصادی و غرفه‌ها باید تعیین تکلیف شود تا از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده شود.

توسعه ورزش و پروژه‌های فرهنگی

وی با اشاره به نقش ورزش در ایجاد نشاط اجتماعی افزود: تقویت زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از تیم‌های استانی می‌تواند نقش مهمی در معرفی استان در سطح ملی داشته باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر تسریع در تکمیل پروژه تالار شهر تأکید کرد و آن را یکی از طرح‌های مهم فرهنگی و هنری استان دانست.

تأکید بر ثبت عملکرد دستگاه‌ها

وی در پایان با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق عملکرد دستگاه‌ها گفت: همه مدیران موظف هستند گزارش‌های خود را در سامانه‌های مربوطه ثبت کنند و دولت در حال جمع‌بندی کارنامه عملکردی دو ساله است.

رحمانی افزود: هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای وظایف قابل قبول نیست و هدف اصلی، خدمت‌رسانی سریع و مؤثر به مردم استان است.