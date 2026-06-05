به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه که در گلزار شهدای رحیمآباد برگزار شد، با اشاره به اهمیت معرفت نسبت به امام عصر(عج)، اظهار کرد: نخستین وظیفه هر منتظر، شناخت و معرفت نسبت به امام خویش است. هرچه این شناخت عمیقتر باشد، محبت نسبت به آن حضرت افزایش یافته و در پی آن عهد، پیمان و اطاعت شکل میگیرد.
وی افزود: برخی تصور میکنند زمانی که حضرت ظهور کنند، آماده اطاعت خواهند بود، در حالی که امام حاضر است و وظایف منتظران نیز مشخص شده است. آنچه اهمیت دارد شناخت این وظایف و عمل به آنهاست.
جامعه منتظر باید از جهل، جهالت و جاهلیت خارج شود
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه بزرگان برای منتظران سه وظیفه اصلی برشمردهاند، تصریح کرد: نخستین وظیفه، خودسازی است و لازمه آن خروج از جهل، جهالت و جاهلیت است. خروج از جهل با کسب علم و دانش محقق میشود و جامعه منتظر، جامعهای است که همه افراد آن در مسیر علمآموزی حرکت میکنند. هیچ جامعهای بدون علم و دانش به رشد و تعالی نخواهد رسید.
آیتالله رمضانی جهالت را مرتبط با تربیت انسان دانست و گفت: انسان باید اعضا و جوارح خود را تربیت کند. مؤمن هیچگاه وابسته به دنیا نمیشود، بلکه دنیا را وسیلهای برای رشد و تعالی میداند.
خودسازی، دگرسازی و زمینهسازی سه رکن انتظار حقیقی
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: هر فرد پس از اصلاح خود باید در حد توان برای تربیت و هدایت دیگران (دگرسازی) تلاش کند. سومین وظیفه، زمینهسازی برای ظهور است که اگر خودسازی و دگرسازی به درستی انجام نشود، محقق نخواهد شد. منتظر واقعی کسی است که در مسیر آمادهسازی جامعه برای تحقق عدالت جهانی تلاش کند.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: دعای ندبه صرفاً به معنای گردهم آمدن و گریه کردن نیست؛ بلکه منتظر باید برای تحقق آرمانهای امام عصر(عج) تلاش کند، هزینه بدهد و در میدان عمل حضور داشته باشد.
امام خمینی(ره) انتظار را از انفعال به کنشگری تبدیل کرد
وی یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را تحول در مفهوم انتظار دانست و گفت: امام خمینی(ره) انتظار را از یک مفهوم منفعلانه به یک حرکت فعال و کنشگرانه تبدیل کرد. هرچه فعالیت، تلاش و زمینهسازی بیشتر شود، زمینه ظهور نیز فراهمتر خواهد شد. ظهور با صرف آرزو و احساس محقق نمیشود، بلکه نیازمند آمادگی جهانی است.
وی با اشاره به تأثیر تاریخی نهضت عاشورا گفت: منطق و فرهنگ عاشورا محدود به شیعیان نیست و امروز در میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان نیز تأثیرگذار است. شخصیتهایی همچون امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) نماد وفاداری، ایثار و مبارزه با ظلم هستند.
جهان امروز گرفتار تبعیض، نژادپرستی و سلطهگری
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با انتقاد از نظام سلطه جهانی تصریح کرد: امروز بخش بزرگی از مشکلات جهان ناشی از نژادپرستی، تبعیض، چپاول ثروت ملتها و سلطهطلبی قدرتهای بزرگ است. کودککشی و جنایت علیه ملتهای مظلوم نشاندهنده بحران عمیق اخلاقی و انسانی در نظام سلطه است.
وی افزود: در حالی که انسانهای بزرگ و خدمتگزار همچون شهید سید حسن نصرالله، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار و دیگر فرماندهان و مجاهدان راه حق به شهادت میرسند، بدترین عناصر مدعی مدیریت جهان هستند.
آیتالله رمضانی با اشاره به پروندههای فساد در غرب اظهار کرد: امروز کسانی که مدعی مدیریت جهان هستند، خود با پروندههای سنگین فساد اخلاقی، مالی و انسانی مواجهاند. برخی از این چهرهها در پروندههایی نظیر «اپستین» و شبکههای فساد مرتبط با آن مطرح شدهاند که نشان میدهد مدعیان آزادی و حقوق بشر، خود با بحرانهای عمیق اخلاقی دستوپنجه نرم میکنند.
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