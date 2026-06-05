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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

آیت الله رمضانی: جهان امروز گرفتار تبعیض و سلطه‌گری است

آیت الله رمضانی: جهان امروز گرفتار تبعیض و سلطه‌گری است

رودسر- دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با انتقاد از نظام سلطه جهانی که گرفتار تبعیض است، گفت: امروز کسانی که مدعی مدیریت جهان هستند، خود با پرونده‌های سنگین فساد اخلاقی و مالی مواجه اند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه که در گلزار شهدای رحیم‌آباد برگزار شد، با اشاره به اهمیت معرفت نسبت به امام عصر(عج)، اظهار کرد: نخستین وظیفه هر منتظر، شناخت و معرفت نسبت به امام خویش است. هرچه این شناخت عمیق‌تر باشد، محبت نسبت به آن حضرت افزایش یافته و در پی آن عهد، پیمان و اطاعت شکل می‌گیرد.

وی افزود: برخی تصور می‌کنند زمانی که حضرت ظهور کنند، آماده اطاعت خواهند بود، در حالی که امام حاضر است و وظایف منتظران نیز مشخص شده است. آنچه اهمیت دارد شناخت این وظایف و عمل به آنهاست.

جامعه منتظر باید از جهل، جهالت و جاهلیت خارج شود

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه بزرگان برای منتظران سه وظیفه اصلی برشمرده‌اند، تصریح کرد: نخستین وظیفه، خودسازی است و لازمه آن خروج از جهل، جهالت و جاهلیت است. خروج از جهل با کسب علم و دانش محقق می‌شود و جامعه منتظر، جامعه‌ای است که همه افراد آن در مسیر علم‌آموزی حرکت می‌کنند. هیچ جامعه‌ای بدون علم و دانش به رشد و تعالی نخواهد رسید.

آیت‌الله رمضانی جهالت را مرتبط با تربیت انسان دانست و گفت: انسان باید اعضا و جوارح خود را تربیت کند. مؤمن هیچ‌گاه وابسته به دنیا نمی‌شود، بلکه دنیا را وسیله‌ای برای رشد و تعالی می‌داند.

خودسازی، دگرسازی و زمینه‌سازی سه رکن انتظار حقیقی

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) خاطرنشان کرد: هر فرد پس از اصلاح خود باید در حد توان برای تربیت و هدایت دیگران (دگرسازی) تلاش کند. سومین وظیفه، زمینه‌سازی برای ظهور است که اگر خودسازی و دگرسازی به درستی انجام نشود، محقق نخواهد شد. منتظر واقعی کسی است که در مسیر آماده‌سازی جامعه برای تحقق عدالت جهانی تلاش کند.

آیت‌الله رمضانی تأکید کرد: دعای ندبه صرفاً به معنای گردهم آمدن و گریه کردن نیست؛ بلکه منتظر باید برای تحقق آرمان‌های امام عصر(عج) تلاش کند، هزینه بدهد و در میدان عمل حضور داشته باشد.

امام خمینی(ره) انتظار را از انفعال به کنشگری تبدیل کرد

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی را تحول در مفهوم انتظار دانست و گفت: امام خمینی(ره) انتظار را از یک مفهوم منفعلانه به یک حرکت فعال و کنشگرانه تبدیل کرد. هرچه فعالیت، تلاش و زمینه‌سازی بیشتر شود، زمینه ظهور نیز فراهم‌تر خواهد شد. ظهور با صرف آرزو و احساس محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند آمادگی جهانی است.

وی با اشاره به تأثیر تاریخی نهضت عاشورا گفت: منطق و فرهنگ عاشورا محدود به شیعیان نیست و امروز در میان مسلمانان و حتی غیرمسلمانان نیز تأثیرگذار است. شخصیت‌هایی همچون امام حسین(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) نماد وفاداری، ایثار و مبارزه با ظلم هستند.

جهان امروز گرفتار تبعیض، نژادپرستی و سلطه‌گری

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با انتقاد از نظام سلطه جهانی تصریح کرد: امروز بخش بزرگی از مشکلات جهان ناشی از نژادپرستی، تبعیض، چپاول ثروت ملت‌ها و سلطه‌طلبی قدرت‌های بزرگ است. کودک‌کشی و جنایت علیه ملت‌های مظلوم نشان‌دهنده بحران عمیق اخلاقی و انسانی در نظام سلطه است.

وی افزود: در حالی که انسان‌های بزرگ و خدمتگزار همچون شهید سید حسن نصرالله، شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید اسماعیل هنیه، شهید یحیی سنوار و دیگر فرماندهان و مجاهدان راه حق به شهادت می‌رسند، بدترین عناصر مدعی مدیریت جهان هستند.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به پرونده‌های فساد در غرب اظهار کرد: امروز کسانی که مدعی مدیریت جهان هستند، خود با پرونده‌های سنگین فساد اخلاقی، مالی و انسانی مواجه‌اند. برخی از این چهره‌ها در پرونده‌هایی نظیر «اپستین» و شبکه‌های فساد مرتبط با آن مطرح شده‌اند که نشان می‌دهد مدعیان آزادی و حقوق بشر، خود با بحران‌های عمیق اخلاقی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

کد مطلب 6850790

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