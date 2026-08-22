به گزارش خبرنگار مهر، مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر عصر شنبه در این همایش با تأکید بر پیوند شعار یالثارات الحسین علیهالسلام با خونخواهی امام شهید بیان کرد: قله خونخواهی توسط امام زمان علیه السلام از مسجدالحرام آغاز، در مسجدالاقصی جهانی شده و با استقرار حاکمیت حضرت ولیعصر (عج) در مسجد کوفه به تحقق کامل خواهد رسید.
حجتالاسلام یعقوب بهمیاری در ادامه با استناد به آیه شریفه «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» (سوره آل عمران، آیه ۹۶)، اظهار داشت: مسجد خانه همه مردم است و خادمان مسجد باید تلاش کنند که همه مردم محل؛ مسجد محله را پناهگاه خود بدانند.
حجتالاسلام بهمیاری تأکید کرد: فعالیتهای مسجد باید با نگاه به تمام محله طراحی و اجرا شود تا نتیجه آن افزایش حضور نوجوانان و جوانان در این مکان مقدس باشد.
این مراسم با حضور ائمه جمعه دشتستان، مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر، جمعی از مسئولین، امامان جماعت، فرماندهان پایگاههای مقاومت، اعضای هیأتامنا و خادمان مساجد شهرستان در مسجد جامع اهلبیت (ع) برازجان برگزار شد.
در بخش پایانی مراسم از امامان جماعت، بانیان، خادمین، خیرین و فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج مساجد دشتستان با اهدا لوح تقدیر و هدایای معنوی تجلیل شد.
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