طرح "با قرآن در رمضان" در سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین طباطبایی عصر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره تبلیغات اسلامی سمنان با اشاره به اجرا طرح با قرآن در رمضان در این شهر، اضافه کرد: در این طرح هر شب یک جزء از قرآن کریم بصورت ترتیل توسط قاریان ممتاز شهرستان قرائت می شود.

وی هدف از برگزاری"طرح با قرآن در رمضان" را ترویج و گسترش فرهنگ تلاوت قرآن بیان کرد و ابراز داشت: آشنایی نسل جوان با جلسات قرآن کریم و گسترش فرهنگ تلاوت قرآن در بین اقشار مختلف مردم از جمله اهداف برگزاری این طرح است.

کارشناس علوم قرآنی اداره تبلیغات اسلامی سمنان گفت: عمل به آموزه ها، موعظه، پند و اندرزهای قرآن کریم انسان را به سعادت می رساند.

وی تصریح کرد: قرآن کریم نسخه حیات بخش انسانها و زمینه ساز هدایت بشر از ظلم و تاریکی به نور است.

طباطبایی در پایان اظهار داشت: باید از این ماه پر خیر و برکت و ماه نزول قرآن برای آشنا سازی روزه داران به ویژه نسل جوان با معارف ارزشمند قرآن کریم بهره ببریم.

طرح با قرآن در رمضان هر شب بعد از افطار در مهدیه بزرگ سمنان با حضور مردم روزه دار برگزار می شود.

