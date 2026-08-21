آمریکا با تهدید اقتصادی ، ماهیت غیرقابل اعتماد خود را آشکار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله‌سوار ضمن توسعه همگان به تقوای الهی، نقض تفاهم‌ها و تهدیدهای اقتصادی اخیر آمریکا، در واقع چهره واقعی توافق و صلح مورد ادعای این کشور را روشن کرد و نشان داد آمریکا همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند، «شیطان بزرگ» است و نمی‌توان به وعده‌های آن اعتماد کرد و مهمتر از همه علی الاصول امام عزیز را برای چندمین بار تفسیر کرد .

وی با اشاره به احتمال استفاده دشمن از راهبرد جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: در این عرصه، «جهاد تبیین» و افزایش سطح تاب‌آوری جامعه از مهم‌ترین ابزارهای مقابله با توطئه‌های دشمن است و در این زمینه همه مردم و مسئولان وظیفه دارند.

امام جمعه بیله‌سوار با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: امیدواریم پاییز امسال، فصل خزان دنیای استکبار باشد و آینده از آنِ ملت ایران خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز جهانی مساجد، انقلاب اسلامی را مرهون مساجد دانست و بر ضرورت تقویت این پایگاه مهم فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

وی ایجاد جاذبه برای حضور مردم در مساجد را یکی از مهم‌ترین راه‌های خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن عنوان کرد و گفت: رونق‌بخشی به مساجد و تقویت نقش فرهنگی و اجتماعی آنها وظیفه‌ای همگانی است.

هفته دولت؛ فرصت تبیین خدمات نظام و دولت

امام جمعه بیله‌سوار همچنین با گرامیداشت شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولی‌عصر(عج)، فرارسیدن هفته دولت را تبریک گفت و این مناسبت را «هفته خدمت و عزت» عنوان کرد.

وی افزود: تبیین خدمات نظام جمهوری اسلامی و دولت در هفته دولت می‌تواند در خنثی‌سازی دسایس و عملیات روانی دشمنان نقش مؤثری داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی در ادامه، حل موضوع محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد را به‌عنوان مطالبه و «هدیه هفته دولت» به منطقه بیله‌سوار مطرح کرد و گفت: استاندار می‌تواند با توجه به شرایط منطقه و از طریق مصوبه شورای تأمین، از مردم مرزنشین حمایت کند.

وی تأکید کرد: مردم نیز با تمام توان از چنین تصمیمی حمایت خواهند کرد و مسئولان کشور باید با توجه به شرایط ویژه منطقه، از تصمیمات کارشناسی و محلی در راستای حمایت از مرزنشینان تمکین کنند.

سوم شهریور؛ روز تکریم مرزداران بیله‌سوار

امام جمعه بیله‌سوار در پایان خطبه‌ها با گرامیداشت اول شهریور، روز پزشک، از تلاش پزشکان کشور و شهرستان قدردانی کرد و سوم شهریور را از مهم‌ترین مناسبت‌های تاریخی منطقه دانست.

وی با اشاره به سوم شهریور ۱۳۲۰ و مجاهدت مردم بیله‌سوار اظهار کرد: این روز نقطه عطف تاریخ شهرستان و مهم‌ترین رویداد منطقه است و در حقیقت باید آن را روز تکریم و تعظیم مرزداران دانست؛ مردمی که سال‌ها صادقانه از خاک، ناموس، دین و وطن مراقبت کرده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی خاطرنشان کرد: مردم مرزنشین بیله‌سوار شایسته بهترین و بیشترین توجه و ارزش‌گذاری هستند و رفع محرومیت‌های منطقه و مردم، که حاصل سال‌ها کوتاهی و بی‌توجهی بوده است، باید به شاخصی جدی برای نشان دادن این توجه و ارزش‌گذاری تبدیل شود.

وی در پایان بر ضرورت توجه جدی مسئولان به ظرفیت‌های مرزی، مطالبات مردم و توسعه زیرساخت‌های منطقه تأکید کرد.