به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بیله سوار با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: تغییرات و انتصابات جدید در ساختار فرماندهی نیروهای مسلح، حاوی پیام‌های مهمی برای دشمنان و دوستان جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: پیام این رویکرد برای دشمن، ایستادگی از موضع قدرت و حرکت در مسیر تحقق بازدارندگی قطعی و دائمی در برابر تهدیدات است و پیام آن برای دوستان و ملت‌های منطقه نیز انتخاب الگوی مقاومت، پایداری و تاب‌آوری است.

امام جمعه بیله‌سوار با بیان اینکه این رویکرد می‌تواند در شکل‌گیری نظم جدید منطقه غرب آسیا نقش‌آفرین باشد، تصریح کرد: تحقق این نظم جدید و بهره‌مندی ملت‌های منطقه از ثمرات آن، نیازمند مقاومت و تاب‌آوری ملت‌هاست.

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و اشتغال منطقه، بر ضرورت توجه جدی مسئولان به حوزه تولید و اشتغال تأکید کرد و گفت: مسئولان استانی در همه سطوح، به‌ویژه مجمع نمایندگان، باید نسبت به ظرفیت‌ها و مشکلات شمال استان نگاه ملی و فرامنطقه‌ای داشته باشند.

وی منطقه آزاد را یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی استان و کشور دانست و اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و مسئولان باید برای رفع موانع پیش روی این مجموعه اقتصادی نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

درخواست برای تعلیق محدودیت تردد خودرو در مناطق آزاد تازه‌تأسیس

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله‌سوار با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در زمینه تردد خودروها در خارج از محدوده منطقه آزاد، ضمن تأکید بر احترام و خضوع در برابر دستگاه قضایی، این تصمیم را برای مناطق آزاد تازه‌تأسیس ناامیدکننده توصیف کرد.

وی گفت: گاهی قانون‌مداری، اگر بدون توجه به شرایط و فلسفه شکل‌گیری قوانین و مناطق توسعه‌ای اجرا شود، می‌تواند به زیان مردم تمام شود؛ به‌گونه‌ای که مردمان شهرهایی مانند بیله‌سوار نه‌تنها از مواهب توسعه و ظرفیت‌های ایجادشده بهره‌مند نشوند، بلکه در میان قوانین و منافع شرکت‌های بزرگ اقتصادی آسیب ببینند.

عزیزی با بیان اینکه فلسفه انقلاب اسلامی و قانون‌مداری باید در نهایت به بهره‌مندی مردم از مواهب نظام و تحقق توسعه متوازن منجر شود، افزود: شهر مرزی و تازه‌تأسیس منطقه آزاد بیله‌سوار امروز با مشکلات جدی مواجه است و تداوم این وضعیت می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی شود.

وی خاطرنشان کرد: پایداری و مقاوم‌سازی مرزها تنها با اقدامات امنیتی محقق نمی‌شود، بلکه رونق اقتصادی، امید اجتماعی و بهره‌مندی مردم مرزنشین از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی نیز از ارکان اصلی تحکیم امنیت در مناطق مرزی است.

امام جمعه بیله‌سوار از دادستان کل کشور و دستگاه قضایی درخواست کرد: اجرای قانون منع تردد خودروها در مناطق آزاد تازه‌تأسیس، با توجه به شرایط خاص این مناطق، به مدت دو سال و تا زمان تکمیل ساختارها و چارچوب‌های قانونی مربوط به واردات خودرو در مناطق آزاد، تعلیق شود تا زمینه امیدآفرینی، رونق اقتصادی و تحکیم جایگاه مناطق تازه‌تأسیس فراهم شود.

عزیزی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از مشکلات اساسی منطقه در حوزه تولید، به موضوع تأمین آب کشاورزی از کانال مغان پرداخت و اظهار کرد: مسئله آب کشاورزی منطقه یک مطالبه چندین‌ساله است و باید با جدیت در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی وجود یک کانال خاکی ۴۰ ساله به طول حدود ۱۲۰ کیلومتر در یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور را قابل تأمل دانست و گفت: این وضعیت باید خواب را از چشمان مسئولان برباید و اجازه ندهد حتی یک لحظه در حل این مشکل کوتاهی شود.

امام جمعه بیله‌سوار با اشاره به اهمیت حمایت از تولید، تصریح کرد: در شرایطی که حمایت از تولید به‌عنوان یک ضرورت اساسی مطرح است، حل مشکل کانال مغان می‌تواند آثار و برکات گسترده‌ای برای کشاورزی، اشتغال و اقتصاد منطقه به همراه داشته باشد.

وی استفاده از ظرفیت اعتبارات ملی و تبصره ۲۳ را یکی از راهکارهای تأمین منابع برای حل این مشکل عنوان کرد و خواستار پیگیری جدی مسئولان برای بهسازی و ساماندهی شبکه انتقال آب کشاورزی منطقه شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بیله‌سوار در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اربعین امام شهید، بر ضرورت تکریم و تعظیم مقام آن امام شهید و زنده نگه داشتن فرهنگعاشورا تأکید کرد.

وی همچنین از حضور و همراهی مردم و تلاش مسئولان در برگزاری برنامه‌های محرم و صفر، به‌ویژه تجمعات و آیین‌های خیابانی، تقدیر و تشکر کرد و این حضور را نشانه ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) و استمرار فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت دانست.