به گزارش خبر گزاری مهر ، بهروز خلیلی در نشست برنامهریزی همایش ملی تامین مالی استان اظهار کرد: تامین مالی طرحهای اقتصادی و زیرساختی باید با جدیت از سوی دستگاههای اجرایی پیگیری شود و مدیران دستگاهها لازم است برنامه کامل و مشخصی برای تامین مالی پروژههای حوزه مسوولیت خود ارائه کنند.
وی افزود: در دیدارهای هفتگی استاندار اردبیل در پایتخت با مدیران بانکی کشور برای پروژههایی همچون بزرگراهها، تالار شهر و زیرساختهای منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل - بیلهسوار با استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ برای تأمین مالی توافق شد و در همین راستا، مذاکراتی با یکی از هلدینگهای بزرگ برای تأمین مالی و تکمیل زیرساختهای منطقه آزاد انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به برگزاری همایش ملی شیوههای تامین مالی در آینده نزدیک بیان کرد: دستگاههای اجرایی باید با استفاده از ظرفیت مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۵۶ قانون برنامه و بودجه، آمادگی کامل و برنامه مشخصی در راستای تأمین مالی زیرساختهای اقتصادی مورد نیاز خود برای ارائه در همایش داشته باشند.
خلیلی با اشاره به دیدار مقام عالی استان با رئیسکل بانک مرکزی، ادامه داد: بانک مرکزی از برگزاری این همایش و پیشگام شدن استان اردبیل در حوزه شیوههای نوین تأمین مالی استقبال کرده و آمادگی خود را برای حمایت، شرکت و الزام حضور بانکها، موسسات مالی و کارگزاریهای تامین مالی در این رویداد اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: همچنین ایجاد نمایندگی شرکتهای تأمین مالی و هلدینگهای فعال در این حوزه از اهداف مهم همایش است که دنبال خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل بورس و فرابورس را از دیگر محورهای مهم همایش عنوان کرد و گفت: تعداد شرکتهای بورسی استان از ۶ به ۱۰ شرکت افزایش یافته و هدفگذاری ما افزایش هرچه بیشتر تعداد این شرکتها است تا از این شیوه تامین مالی نیز استفاده کنیم.
خلیلی در پایان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در این همایش بهعنوان متولی اصلی برگزاری گفت: برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندیهای بخش خصوصی استان از دیگر برنامههای این رویداد است و دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از ظرفیتهای خود، زمینه حضور و مشارکت شرکتهای بخش خصوصی را در همایش فراهم کنند.
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