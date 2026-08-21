خرید تضمینی گندم در همدان به ۳۹۰ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند خرید تضمینی محصولات اساسی در استان همدان، اظهار کرد: خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته به‌طوری‌که این میزان از ۳۷۰ هزار تن در سال گذشته تاکنون به ۳۹۰ هزار تن رسیده است.

وی با تاکید بر نقش بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی افزود: از مجموع ۴۲۵ هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم در استان همدان ۷۲ هزار هکتار به کشت آبی و ۳۵۳ هزار هکتار به کشت دیم اختصاص دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: با توجه به برآوردهای کارشناسی و شرایط اراضی پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت گندم آبی و دیم در استان در سال زراعی جاری از ۶۸۰ هزار تن فراتر رود.

خانجانی افشار درباره قیمت خرید تضمینی گندم نیز گفت: قیمت مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری براساس مصوبه شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.

وی افزود: این سیاست با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تقویت توان اقتصادی کشاورزان و تامین پایدار محصولات راهبردی کشور دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به زیرساخت‌های خرید تضمینی گندم اظهار کرد: اکنون ۵۵ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان فعال است که ۴۱ مرکز آن استاندارد و تحت مدیریت مباشرین تعاون روستایی قرار دارد و سایر مراکز نیز شامل مراکز دولتی، بخش خصوصی و کارخانه‌های آردسازی است.

خانجانی افشار در پایان گفت: مجموع مطالبات گندمکاران استان در این دوره حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تاکنون حدود ۳۵ درصد آن پرداخت شده است و روند پیگیری و پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز ادامه دارد.