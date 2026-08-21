پنجاهمین حضور صنعتگران ایلامی در بازار شهر کوت عراق

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه برنامههای مشترک فرهنگی و اقتصادی میان استان ایلام و استان واسط عراق، صنعتگران ایلامی برای پنجاهمین بار در بازار شهر کوت حضور یافته و به عرضه و معرفی محصولات صنایعدستی استان پرداختند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در جریان این حضور، علی سلیمان، استاندار واسط با حضور در محل برگزاری بازار، از غرفههای صنایعدستی استان ایلام بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیتها، تولیدات و هنرهای سنتی صنعتگران ایلامی قرار گرفت.
وی ادامه داد: حضور مستمر صنعتگران استان در بازار شهر کوت، نقش مهمی در معرفی هنر و فرهنگ بومی ایلام، ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات صنایعدستی و تقویت ارتباطات میان دو استان دارد
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