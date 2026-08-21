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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۶

پنجاهمین حضور صنعتگران ایلامی در بازار شهر کوت عراق

پنجاهمین حضور صنعتگران ایلامی در بازار شهر کوت عراق

ایلام - مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از برگزاری پنجاهمین حضور صنعتگران ایلامی در بازار شهر کوت استان واسط عراق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد شریفی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های مشترک فرهنگی و اقتصادی میان استان ایلام و استان واسط عراق، صنعتگران ایلامی برای پنجاهمین بار در بازار شهر کوت حضور یافته و به عرضه و معرفی محصولات صنایع‌دستی استان پرداختند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در جریان این حضور، علی سلیمان، استاندار واسط با حضور در محل برگزاری بازار، از غرفه‌های صنایع‌دستی استان ایلام بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، تولیدات و هنرهای سنتی صنعتگران ایلامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: حضور مستمر صنعتگران استان در بازار شهر کوت، نقش مهمی در معرفی هنر و فرهنگ بومی ایلام، ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات صنایع‌دستی و تقویت ارتباطات میان دو استان دارد

کد مطلب 6922917

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