به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی در خطبههای نماز جمعه ساری، با تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری(ع) و تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)، اظهار کرد: باید خدا را شاکر باشیم که در دوران امامت خاتمالاوصیا و موعود الهی زندگی میکنیم و از منتظران ظهور آن حضرت هستیم.
وی با اشاره به جایگاه انتظار فرج در فرهنگ اسلامی افزود: انتظار فرج از برترین اعمال امت است، اما در دوران غیبت، حفظ دین و ثابتقدم ماندن در مسیر حق دشوار است و انسان باید برای حفظ ایمان خود همواره از خداوند کمک بخواهد.
امام جمعه ساری با تأکید بر اهمیت معرفت در دوران غیبت گفت: سه معرفت مهم را باید از خداوند طلب کنیم؛ شناخت خدا، شناخت پیامبر و شناخت حجت الهی؛ چراکه این معرفتها زمینه حفظ انسان در مسیر دین و ولایت را فراهم میکند.
تجلیل از وفاداری مردم به رهبر شهید
آیت الله محمدیلائینی با اشاره به برگزاری آیینهای مرتبط با تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، از حضور و وفاداری مردم قدردانی کرد و گفت: مردم نسبت به رهبر شهید خود سنگ تمام گذاشتند و این وفاداری، احساسات و ارادت مردم شایسته تقدیر است.
وی با استناد به روایتی از امام حسن عسکری(ع) درباره دشمنی افراد فاسد با صالحان، بیان کرد: دشمنی انسانهای فاسد و جنایتکار با انسانهای پاک میتواند نشانهای از پاکی و حقانیت آنان باشد.
نماینده ولیفقیه در مازندران افزود: دشمنی مستکبران و جنایتکاران با امام خمینی(ره)، رهبر شهید و جریان انقلاب اسلامی، برای ملت ایران مایه افتخار است؛ چراکه اگر دشمنان قسمخورده اسلام و انقلاب از آنان تمجید میکردند، باید در مسیر خود تردید میکردیم.
دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران
وی با بیان اینکه دشمنان انقلاب اسلامی با ملت ایران نیز دشمنی دارند، اظهار کرد: حضور مردم ایران در عرصههای مختلف بینالمللی و محبت ملتهای گوناگون به ایرانیان نشان میدهد که ملت ایران به دلیل ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، در میان بسیاری از ملتها جایگاه ویژهای پیدا کرده است.
آیت الله محمدیلائینی تأکید کرد: مسیر ملت ایران همان مسیر گذشته است و از دشمنی دشمنان هراسی نداریم، بلکه به ایستادگی در مسیر حق افتخار میکنیم و این راه را ادامه خواهیم داد.
امام جمعه ساری با اشاره به روز جهانی مسجد، این مناسبت را یادآور حادثه آتشسوزی مسجدالاقصی دانست و از همه فعالان عرصه مسجد قدردانی کرد.
وی گفت: از امامان جماعت، خادمان، خیران، اعضای هیئتامنا، فعالان مراکز نیکوکاری، افرادی که در تأمین هزینههای مسجد مشارکت میکنند و همه نمازگزارانی که برای رونق مساجد تلاش دارند، صمیمانه تشکر میکنم.
آیت الله محمدیلائینی با تأکید بر ضرورت حضور مردم در مساجد افزود: مسجد را باید محکم و جدی گرفت. صرف اینکه نمازگزار در خانه یا محل کار نماز خود را اقامه کند، کافی نیست؛ نماز باید در مسجد، در اول وقت و با جماعت اقامه شود.
وی تصریح کرد: پر بودن مساجد و نمازهای جمعه، دشمنان را مأیوس میکند و باید کاری کنیم مسجد آنقدر آباد و پررونق باشد که در قیامت از ما شکایت نکند.
تأکید بر وحدت شیعه و سنی
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به فرارسیدن هفته دولت و هفته وحدت اظهار کرد: از تلاشهای دولت و دولتمردان، بهویژه مسئولان استان، قدردانی میکنیم و زحمات آنان شایسته تقدیر است.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از وحدت میان شیعه و سنی تأکید کرد و گفت: همه باید مسیر وحدت را دنبال کنیم و اجازه ندهیم دشمنان با ایجاد جنگ فرقهای و مذهبی میان مسلمانان اختلاف ایجاد کنند.
آیت الله محمدیلائینی خاطرنشان کرد: نباید در زمین دشمن بازی کنیم و خواسته دشمن برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان را عملی کنیم؛ بلکه باید برای تقویت وحدت در جامعه اسلامی تلاش کنیم.
امام جمعه ساری با اشاره به روز پزشک و روز داروساز، از خدمات پزشکان و داروسازان قدردانی کرد و گفت: این دو قشر از جامعه، خدمات ارزشمندی به مردم ارائه میکنند و زحمات آنان قابل تقدیر است.
وی در عین حال اظهار کرد: انتظار داریم جامعه پزشکی و داروسازی نیز همانند سایر اصناف و اقشار، در مناسبتهای مرتبط با خود ارتباط بیشتری با مردم و نماز جمعه داشته باشند و برنامههایی مانند دیدار با امام جمعه، ارائه گزارش عملکرد و حضور در نماز جمعه را دنبال کنند.
لزوم رفع مشکلات حوزه ورزش و کشتی
آیت الله محمدیلائینی همچنین با اشاره به روز کشتی و جایگاه مازندران در این رشته ورزشی گفت: مازندران در کشتی جایگاه ویژهای دارد و شهرستان جویبار نیز از قطبهای مهم کشتی کشور محسوب میشود.
وی از همه ورزشکاران و ورزشدوستان قدردانی کرد و افزود: مسئولان باید برای رفع مشکلات و گرفتاریهای حوزه ورزش، بهویژه رشته کشتی، تلاش بیشتری داشته باشند.
مقابله با نفوذ و جریانهای فتنه
نماینده ولیفقیه در مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای جریانهای نفوذی گفت: دشمنان بار دیگر تحرکاتی را آغاز کردهاند و در همین راستا گزارشهایی درباره ارتباط برخی عناصر اطلاعاتی خارجی با عوامل داخلی مطرح شده که شناسایی و دستگیری آنان انجام گرفته است.
وی با اشاره به طرح مقابله با نفوذ در مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات این طرح تصویب شده و واکنش برخی افراد به آن قابل توجه است، در حالی که مقابله با نفوذ و شناسایی سرچشمههای فتنه از وظایف مهم دستگاههای مسئول است.
آیت الله محمدیلائینی از مجلس برای ورود به این موضوع قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد جزئیات طرح نیز هرچه سریعتر به تصویب برسد.
مذاکره با دشمن در شرایط «زور» نتیجه ندارد
امام جمعه ساری با اشاره به تفاوت شرایط «زور» و «حساب» در روابط میان کشورها گفت: اگر شرایط، شرایط زور باشد، نمیتوان با زبان حساب با طرف مقابل سخن گفت و اگر شرایط حساب و مذاکره باشد، استفاده از زور نیز نتیجهای نخواهد داشت.
وی با اشاره به مذاکرات مرتبط با مسائل منطقهای و تنگه هرمز اظهار کرد: در شرایط کنونی باید واقعیتهای قدرت را نیز در نظر گرفت و نمیتوان در برابر تهدید و فشار دشمن صرفاً با ادبیات مذاکره پاسخ داد.
آیت الله محمدیلائینی با اشاره به فشارها و تهدیدهای آمریکا افزود: تهدیدها و مواضع متناقض دشمن نشاندهنده سردرگمی آنان است و جمهوری اسلامی ایران نباید در برابر این فشارها از مواضع خود عقبنشینی کند.
ناوهای آمریکایی و ماجرای ابرهه
وی در ادامه با اشاره به حضور و جابهجایی ناوهای جنگی آمریکا در منطقه، این وضعیت را به داستان لشکر ابرهه تشبیه کرد و گفت: همانگونه که فیلهای سپاه ابرهه نتوانستند به سمت کعبه حرکت کنند، امروز نیز قدرت نظامی آمریکا نمیتواند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند.
امام جمعه ساری تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به خداوند و توان داخلی در برابر تهدیدها ایستادگی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
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