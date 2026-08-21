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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

دمای هوای کرمانشاه تا اواسط هفته آینده افزایش می‌یابد

دمای هوای کرمانشاه تا اواسط هفته آینده افزایش می‌یابد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم هوای صاف استان تا اواسط هفته آینده و افزایش تدریجی دما در بیشتر نقاط خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، شرایط جوی استان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، آسمان استان در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود و پدیده جوی قابل توجه دیگری برای بیشتر مناطق پیش‌بینی نشده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان طی روزهای پیش‌رو به تدریج افزایش خواهد یافت.

زورآوند ادامه داد: روند افزایش دما آرام و تدریجی خواهد بود و تغییرات دمایی در بیشتر مناطق استان به صورت محسوس و ناگهانی نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس داده‌های موجود، شرایط جوی نسبتاً پایدار تا اواسط هفته آینده در استان ادامه خواهد داشت و وزش باد در برخی ساعات مهم‌ترین پدیده جوی قابل انتظار است.

کد مطلب 6922932

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