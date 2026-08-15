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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

دمای هوای کرمانشاه از دوشنبه کاهش می‌یابد

دمای هوای کرمانشاه از دوشنبه کاهش می‌یابد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم هوای غالباً صاف تا پایان هفته و کاهش تدریجی دمای هوا از روز دوشنبه خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته غالباً صاف خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در روز سه‌شنبه تقویت نسبی وزش باد دور از انتظار نیست و این شرایط می‌تواند در برخی مناطق موجب شکل‌گیری گردوخاک محلی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین در نواحی مرزی استان احتمال نفوذ غبار رقیق وجود دارد و لازم است شهروندان این مناطق نسبت به شرایط جوی توجه داشته باشند.

زورآوند درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا طی امروز و فردا، یکشنبه، تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت، اما از روز دوشنبه تا چهارشنبه به‌تدریج کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: پس از کاهش دما در نیمه نخست هفته، از روزهای پایانی هفته روند افزایش تدریجی دمای هوا در استان کرمانشاه آغاز خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، تا پایان هفته پدیده غالب جوی استان آسمانی صاف همراه با وزش باد در برخی ساعات خواهد بود.

کد مطلب 6917410

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