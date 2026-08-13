وزش باد و احتمال گردوخاک در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه تا دوشنبه هفته آینده غالباً صاف پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد خواهیم داشت.

وی افزود: وزش باد در ساعات از روزهای یکشنبه و دوشنبه شدت بیشتری خواهد داشت و در برخی مناطق ممکن است با گردوخاک محلی همراه شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، شرایط جوی استان طی روزهای آینده عمدتاً پایدار خواهد بود و پدیده قابل توجهی به جز افزایش سرعت باد در برخی ساعات پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا تغییرات چندانی نخواهد داشت و شرایط دمایی نسبتاً پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: از اوایل هفته آینده، متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان به‌صورت مختصر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شهروندان به‌ویژه در مناطق مستعد گردوخاک، در ساعات وزش باد روزهای یکشنبه و دوشنبه نسبت به تغییرات شرایط جوی توجه داشته باشند.