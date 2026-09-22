فوت ۳ نفر در برخورد موتورسیکلت با قطار در فیروزان نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه درخصوص حادثه دلخراش برخورد قطار با موتورسیکلت اظهار کرد: حوالی ظهر امروز در تماس با مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با قطار در محدوده فیروزان نهاوند واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ پایگاه فیروزان به محل حادثه اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن بر بالین حادثه‌دیدگان حاضر شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی همدان تصریح کرد: تیم درمانی اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام معاینات بالینی متاسفانه دریافتند که سه سرنشین موتورسیکلت شامل یک مرد به همراه یک دختربچه و یک پسربچه به دلیل شدت ضربات وارده ناشی از برخورد پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخته‌اند.

ربیع یگانه در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق و جزئیات چگونگی وقوع این سانحه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.