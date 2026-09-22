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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

فوت ۳ نفر در برخورد موتورسیکلت با قطار در فیروزان نهاوند

فوت ۳ نفر در برخورد موتورسیکلت با قطار در فیروزان نهاوند

همدان- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: در یک سانحه دلخراش در «فیروزان» نهاوند سه سرنشین موتورسیکلت بر اثر برخورد با قطار جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه درخصوص حادثه دلخراش برخورد قطار با موتورسیکلت اظهار کرد: حوالی ظهر امروز در تماس با مرکز ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس ۱۱۵ گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با قطار در محدوده فیروزان نهاوند واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت این گزارش تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ پایگاه فیروزان به محل حادثه اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن بر بالین حادثه‌دیدگان حاضر شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی همدان تصریح کرد: تیم درمانی اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام معاینات بالینی متاسفانه دریافتند که سه سرنشین موتورسیکلت شامل یک مرد به همراه یک دختربچه و یک پسربچه به دلیل شدت ضربات وارده ناشی از برخورد پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخته‌اند.

ربیع یگانه در پایان خاطرنشان کرد: علت دقیق و جزئیات چگونگی وقوع این سانحه از سوی کارشناسان مربوطه در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6954842

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