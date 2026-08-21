باقری: فراخوان ۲ رویداد ادبی دفاع مقدس و مقاومت اعلام شد

زهرا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو رویداد ادبی «پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف» و «بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی» با هدف ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت، شناسایی استعدادهای ادبی و ثبت رشادت‌های دوران دفاع مقدس و تحولات اخیر جبهه مقاومت برگزار می‌شود.

وی درباره پانزدهمین دوره جایزه ادبی یوسف با موضوع داستان کوتاه دفاع مقدس و مقاومت افزود: این رویداد در سه رده سنی کودک، نوجوان و بزرگسال برگزار می‌شود و موضوعات آن دفاع مقدس هشت‌ساله، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رسانه‌ای و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را دربرمی‌گیرد.

مدیر ادبیات و تاریخ اداره‌کل حفظ آثار دفاع مقدس کرمانشاه تصریح کرد: بخش ویژه این دوره با عنوان «امام شهید» به آثار داستانی، روایت داستانی و دیگر قالب‌های داستانی پیرامون رهبر شهید انقلاب، امام خامنه‌ای اختصاص دارد.

باقری ادامه داد: در بخش استانی نیز موضوع «داستانک» با محوریت سردار شهید محمدسعید ایزدی معروف به «حاج رمضان» پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه به بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: این کنگره با محورهایی همچون دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شهدای شاخص دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، فرماندهان و دانشمندان شهید، جبهه مقاومت اسلامی در لبنان، یمن، سوریه و غزه و همچنین عاشورا و شهدای دفاع مقدس و مقاومت برگزار می‌شود.

مدیر ادبیات و تاریخ اداره‌کل حفظ آثار دفاع مقدس کرمانشاه افزود: موضوع دفاع، تشیع تاریخی، رهبر شهید و بعثت مردمی با محوریت ملت‌های ایران، عراق، یمن، ترکیه و پاکستان و بازتاب رسانه‌ای آن نیز از دیگر محورهای این کنگره است.

باقری خاطرنشان کرد: بخش ویژه کنگره به سروده‌های مرتبط با «آثار شهید، امام شهید و خانواده و همراهان ایشان» اختصاص دارد و در بخش ویژه استان کرمانشاه نیز تجلیل ادبی از «جانباز پای لانچر، حسین محمدی» مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به مهلت ارسال آثار گفت: آخرین مهلت ارسال آثار برای هر دو رویداد ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقه‌مندان، نویسندگان و شاعران استان می‌توانند آثار خود را در قالب فایل Word، همراه با مشخصات کامل فردی و شماره تماس، از طریق پیام‌رسان‌های «ایتا» و «بله» به شماره ۰۹۰۴۴۱۷۷۲۹۰ ارسال کنند.

باقری ادامه داد: آثار همچنین می‌تواند به دبیرخانه استانی مستقر در اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه تحویل داده شود.