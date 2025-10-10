امام جمعه خاش: مقاومت همچنان زنده و پویا است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا دهقان در خطبه‌های نمازجمعه این هفته خاش با اشاره به سالگرد عملیات «طوفان الاقصی»، به تبیین ابعاد مختلف این عملیات و پیامدهای آن برای منطقه پرداخت.

امام جمعه خاش عنوان کرد: عملیات «طوفان الاقصی» نشان داد که مقاومت همچنان زنده و پویاست و قادر است ضربات مهلکی بر پیکره دشمن وارد کند.

وی افزود: این عملیات، پروژه چند دهه‌ای دشمن برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را با شکست مواجه کرد و رؤیای انزوای مقاومت و جمهوری اسلامی را به کابوسی برای طراحان آن تبدیل کرد.

حجت‌الاسلام دهقان خاطرنشان کرد: در صورت عدم وقوع این عملیات، شاهد عادی‌سازی گسترده روابط کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی و انزوای کامل جبهه مقاومت بودیم، اما «طوفان الاقصی» این سناریوی شوم را خنثی کرد.

خطیب جمعه خاش با اشاره به اعترافات دشمنان به ضربه ناشی از این عملیات، یادآور شد که این اقدام، قدرت ابتکار عمل و برنامه‌ریزی مقاومت را به نمایش گذاشت و دشمن را در موضع انفعال قرار داد.

وی تأکید کرد : «طوفان الاقصی» تنها پنجره امید برای آزادی اسرای فلسطینی بود که سال‌ها در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌بردند و طعم تلخ ناامیدی را می‌چشیدند.

خطیب جمعه خاش در ادامه اذعان کرد :هوشیاری در برابر پروژه‌های عادی‌سازی و تقویت وحدت امت اسلامی، راهبردهای اساسی برای مقابله با توطئه‌های مستمر دشمنان علیه ملت فلسطین و کل جهان اسلام است و مقاومت تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.